Себастьян Феттель: "Доволен квалификацией, потому что "Феррари" не так далека от "Мерседеса"

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель остался доволен квалификацией "Гран-при Японии". Немец показал четвертый результат, но стартовать будет седьмым из-за наказания.

– Думаю, машина хорошо себя показала, третье место было для меня доступным, – цитирует F1i Феттеля. – Я совершил ряд ошибок в заключительной части круга, поэтому Кими меня опередил. В целом день сложился удачно, потому что раньше говорили, что у "Феррари" шансов на этой трассе нет. Но машина показала себя. Мы не так далеки от "Мерседеса". Борьба в гонке будет упорной, хотя "Мерседес" наверняка будет впереди всех. А я даже с седьмой позиции могу претендовать на высокие места.