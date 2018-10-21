Себастьян Феттель: "Досадно проигрывать с таким отставанием. Шесть сотых..."

Гонщик "Феррари" Себастьян Феттель после квалификации "Гран-при США" отметил, что имел шанс обойти лидера чемпионата Льюиса Хэмилтона. Пилот "Мерседеса" опередил немца на 0,061 секунды.

- Я был близок к первому месту. Досадно проигрывать с таким отставанием. Шесть сотых... Всегда думаешь, что можно было отыграть такое время, - приводит ВВС слова Феттеля. - Ветер на трассе делал ситуацию сложной, но она была одинаковой для всех. Рад, что мы вернулись к нормальным, не дождевым условиям.

Напоминм, Феттель будет стартовать в гонке пятым из-за штрафа, полученного после 1-й практики.