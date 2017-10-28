Себастьян Феттель: "Было очень сложно добиться поула"

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель остался доволен выступлением в квалификации "Гран-при Мексики". Гонщик показал лучший результат, вторым стал Макс Ферстаппен из "Ред Булла", третьим - лидер сезона Льюис Хэмилтон из "Мерседеса".

- Я действительно рад, - цитирует Sky Sports Феттеля. - Было очень и очень сложно добиться этого результата. На шестом повороте я едва не упустил возможность. Но я знал, что если чисто пройду последний сектор, этого будет достаточно. Вчерашний день сложился для нас не лучшим образом, но мы прибавили.