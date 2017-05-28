Себастьян Феттель: "Был удивлен, что в итоге вернулся на трассу лидером"

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель назвал первое место на "Гран-при Монако" невероятным результатом. Немец также добавил, что по ходу гонки старался оторваться от соперников и ему это удалось.

Эта победа стала для четырехкратного чемпиона мира 45-й в карьере.

– Невероятный результат. Гонка получилась очень интенсивной, – приводит Sky Sports слова Феттеля. – Я надеялся, что на старте смогу лучше сорваться с места, так что в итоге мне пришлось набраться терпения. В ходе первого отрезка шины начали скользить, и пелотон начал сокращать отставание. Затем у меня появилась вторая возможность выйти вперед, и я очень хорошо проехал пару кругов. Сумел воспользоваться открывшимся окном, чтобы выйти вперед, после чего контролировал гонку.

У нас не было возможности что-то изменить. Я просто постарался оторваться, и в итоге мне это удалось. В тот момент открылось окно пит-стопов. Кими ответил на пит-стоп Валттери. Я же постарался атаковать на пределе своих возможностей и был удивлен, что в итоге вернулся на трассу лидером.