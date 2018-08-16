Сайнс заменит Алонсо в "Макларене"

"Макларен" подтвердил договоренность с пилотом "Рено" Карлосом Сайнсом. В 2019 году он будет выступать за британскую команду вместо Фернандо Алонсо, который объявил, что завершит карьеру.

– Я очень рад, что стану пилотом "Макларена" с 2019 года, – отметил Сайнс. – Очень взволнован перед очередным стартом в карьере. Сколько себя помню, был поклонником "Макларена". Это большое имя в автоспорте. Очень важно, что я займу место Алонсо. Хочу поблагодарить всех за то, что могу исполнить детскую мечту. Надеюсь сыграть роль в возвращении "Макларена" к высотам.

У Сайнса был контракт с "Ред Буллом", который с 2019 года потеряет Даниэля Риккьярдо, который уйдет в "Рено". В связи с переходом Сайнса в "Макларен" главным претендентом на место в "Ред Булле" с 2019 года становится Пьер Гасли из "Торо Россо".