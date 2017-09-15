Пилот "Торо Россо" Карлос Сайнс следующий сезон проведет в "Рено". Об этом объявил руководитель французской команды Сириль Абитбуль.

– Сайнс очень многообещающий пилот, который давно в поле нашего зрения, – цитирует Motorsport Абитбуля. – Его выбор хорошо согласуется с нашими среднесрочными стратегическими планами. Мы чувствуем, что Сайнс и Хюлькенберг хорошо будут дополнять друг друга. Это сочетание поможет нам прогрессировать. Благодарю Хельмута Марко за возможность подписать на сезон Сайнса.