Сайнс раскритиковал "Рено" и назвал свою гонку катастрофой

Пилот "Рено" Карлос Сайнс, ставший 10-м на "Гран-при Монако", заявил, что очень расстроен исходом гонки. 23-летний испанец стартовал восьмым, но уже на 15-м круге его позвали на пит-стоп, и в концовке на изношенной резине он не мог сопротивляться соперникам.

– Очень плохо, очень горькое чувство, – цитирует Motorsport Сайнса. – Гонка была катастрофой с самого начала. Я очень старался беречь резину, но передняя быстро изнашивалась. Мы не знаем, почему так вышло, и тут еще надо разбираться. А потом я получил команду ехать в боксы на 15-м круге – и оно было не самым подходящим.

– Предвидели ли вы, что резина начнет так изнашиваться?

– Я-то ожидал, а вот другие люди, похоже, нет.