Сайнс пообещал связаться с Квятом после "Гран-при Малайзии"

Пилот "Торо Россо" Карлос Сайнс заявил, что ничего не знал о замене Даниила Квята на Пьера Гасли на этапа в Малайзии и Японии. Испанец отметил, что пока не пробовал связаться со своим бывшим напарником, однако хочет сделать это, как только закончится "Гран-при Малайзии".

– Я узнал только в среду, из интернета, – приводит Motorsport слова Сайнса. – Команда ничего не сказала мне. Говорил ли я с Даниилом? Я был слишком сфокусирован на уик-энде в Малайзии. Это до настоящего момента был для меня непростой этап. Я пропустил опять первую тренировку, потом у нас были проблемы с мотором во второй тренировке. Мне пришлось непросто, но как только у меня будет немного времени после окончания уик-энда, я попробую связаться с ним.