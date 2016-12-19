Сайнс подтвердил интерес к переходу в "Мерседес"

Пилот "Торо Россо" Карлос Сайнс признал, что через сезон хочет оказаться в одной из топ-команд и бороться за чемпионский титул "Формулы-1", не исключив, что перейдет в "Мерседес". Ранее появилась информация, что немецкая команда уже провела переговоры с представителями 22-летнего испанца, но наиболее вероятным кандидатом на замену Нико Росбергу считается гонщик "Уильямса" Валттери Боттас.

– Переход в "Мерседес"? Кто не думал об этом? Я считаю, что это реальный вариант, – приводит Motorsport слова Сайнса. – Может быть не в 2017 году, потому что я уже полностью сосредоточен на "Торо Россо", и на том, чтобы провести свой третий сезон так же хорошо или даже лучше, чем нынешний.

Но моя цель, как я уже говорил раньше, попасть в одну из топ-команд в 2018 году, и начать бороться за победу в чемпионате. Все зависит от того, насколько хорошо я проведу 2017-й. И у меня нет иного выбора, кроме как подготовиться настолько хорошо, насколько это возможно, думать только о своей команде и не упустить возможности.