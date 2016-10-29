Сайнс остался доволен первыми практиками перед "Гран-при Мексики"

Пилот "Торо Россо" Карлос Сайнс остался доволен своим результатом на первых практиках в Мексике. 22-летний испанец показал сначала 12-й результат, а затем - 9-й.

- Интересная пятница, - цитирует F1 News Сайнса. - Если учесть, что мы впервые работали с резиной SuperSoft на этой трассе, а температура оказалась очень низкой, день получился сложным не только для нас. В данный момент мы быстры, показали время в первой десятке, но это лишь пятница – мы знаем, как быстро может измениться ситуация. Хорошо, что команда без проблем начала уик-энд. Нужно сохранять спокойствие, напряженно работать и выжать максимум из машины. После этого посмотрим, на каких позициях мы окажемся.