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20:37 | Формула-1

Сайнс недоволен тем, что его место в первой практике "Гран-при Малайзии" займет Гелаэль

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Пилот "Торо Россо" Карлос Сайнс выразил недовольство тем, что ему придется пропустить первые свободные заезды "Гран-при Малайзии". Его место в машине займет резервный пилот Шон Гелаэль.

– Я не самый счастливый из людей, – цитирует F1i Сайнса. – Второй этап подряд меня лишают первой практики. В Сингапуре это не помешало мне удачно поработать в квалификации. Но в Малайзии сложнее проделать всю работу только за вторую и третью практику. Нужно компенсировать потерянное время. Мы же хотим как можно выше финишировать в Кубке конструкторов. С дебютантом Гасли постараемся набрать как можно больше очков. У нас плотное сражение с "Уильямсом", а также с "Рено", "Хаасом" и "Маклареном".

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КОММЕНТАРИИ (1)
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КолобокКолобков

Ну не вместо Гасли же его было сажать??? Гасли сам с корабля на бал...

20:46