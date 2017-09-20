Сайнс может провести сезон-2019 в "Ред Булл"

Пилот "Торо Россо" Карлос Сайнс, который в следующем сезоне будет выступать за "Рено", в 2019 году может стать гонщиком "Ред Булла", сообщает Marca. Как поясняет издание, по соглашению между "Рено" и "Ред Буллом" права на испанского билата принадлежат австрийской команде.

Таким образом, "Ред Булл" может вернуть пилота по итогам сезона-2018. В противном случае у Сайнса не будет обязательств перед командой.

Если испанец вернется в "Ред Булл", он перестанет выступать за "Торо Россо" и получит шанс проявить себя в главной команде. Такое решение конюшни связано с тем, что в конце 2018 года у "Ред Булла" закончатся контракты с Даниэлем Риккьярдо и Максом Ферстаппеном.