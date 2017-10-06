Сайнс лишится 20 позиций на старте "Гран-при Японии"

Пилот "Торо Россо" Карлос Сайнс на старте "Гран-при Японии" потеряет 20 позиций из-за замены компонентов двигателей сверх допустимой квоты. В первой сессии свободных заездов испанец попал в серьезную аварию, сильно разбив машину.

– Очень жаль, что такое случилось, – цитирует F1i Сайнса. – Это была моя ошибка. Я немного зацепил край трассы, из-за чего потерял контроль и врезался в стену. Со стороны авария смотрелась очень масштабно, но удар оказался не таким сильным.