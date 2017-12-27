Сабина Кем: "Информация о состоянии Шумахера постоянно обрастает слухами"

Менеджер семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера Сабина Кем объяснила, почему окружение гонщика не распространяется по поводу состояния его здоровья. Напомним, что Шумахер уже четыре года восстанавливается после тяжелой травмы головы, полученной в результате падения на горнолыжном склоне во французских Альпах.

– Михаэль всегда проводить четкую грань между общественным и личным, – цитирует L’Equipe Кем. – Этой стратегии мы придерживаемся и сейчас. Во время выступлений Шумахера он не позволял журналистам вторгаться в сферу личного. Состояние Шумахера сейчас стабильно, он немного прогрессирует. Любая информация, исходящая не от его врачей, тут же обрастает слухами.