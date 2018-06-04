С 2020 года в "Формуле-1" может быть изменен размер шин

Размер шин для машин "Формулы-1" может быть изменен в 2020 году. Как сообщает Auto Motor und Sport, спортивный директор "Формулы-1" Росс Браун хочет ввести использование 18-дюймовых шин вместо нынешних 13-дюймовых. Причем нововведение может быть использовано не с 2021 года, когда будет глобально пересмотрен технический регламент, а за год до этого, поскольку контракт с "Пирелли" истекает в 2019 году.

Ранее итальянские шинники тестировали 18-дюймовую резину, а "Мишлен" выступал за ее внедрение, поскольку эта компания хочет снова стать поставщиком шин с 2020 года. Также Браун рассматривает возможность уменьшения передних колес по сравнению с задними для изменения аэродинамики машин и увеличения обгонов.