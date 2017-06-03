С 2019 года в "Формуле-1" может быть больше 21 гонки

Коммерческий директор "Формулы-1" Шон Братчес подтвердил, что новые владельцы серии хотят увеличить число гонок. Это может случиться уже в 2019 году, тогда как в следующем сезоне должен пройти 21 этап.
– Мы хотим работать с командами, чтобы определить путь развития, – цитирует F1i Братчеса. – Хотим проводить больше 21 гонки. Хочется более активно бороться за новые рынки. Нужно работать в тесном сотрудничестве с нашими партнерами, чтобы найти вариант, который устроит всех. Ситуацию осложняют уже подписанные контракты, но мы постараемся оптимизировать работу, сделать ее удобнее для всех участников.
Джерри. Без Тома.
Ситуацию осложняют уже подписанные контракты ========== Действительно, так хочется в Америке 5 этапов провести, а тут, понимаешь ли, мешаются всякие России, Венгрии и Бахрейны.
17:15