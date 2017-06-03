С 2019 года в "Формуле-1" может быть больше 21 гонки

Коммерческий директор "Формулы-1" Шон Братчес подтвердил, что новые владельцы серии хотят увеличить число гонок. Это может случиться уже в 2019 году, тогда как в следующем сезоне должен пройти 21 этап.

– Мы хотим работать с командами, чтобы определить путь развития, – цитирует F1i Братчеса. – Хотим проводить больше 21 гонки. Хочется более активно бороться за новые рынки. Нужно работать в тесном сотрудничестве с нашими партнерами, чтобы найти вариант, который устроит всех. Ситуацию осложняют уже подписанные контракты, но мы постараемся оптимизировать работу, сделать ее удобнее для всех участников.