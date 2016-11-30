Руководители команд "Формулы-1" выбрали Льюиса Хэмилтона лучшим пилотом года

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон признан лучшим гонщиком года по версии руководителей команд, выступающих в "Формуле-1", несмотря на то что британец в борьбе за чемпионский титул проиграл своему партнеру по команде Нико Росбергу, сообщает REUTERS. Немецкий пилот, в минувшее воскресенье завоевавший титул чемпиона мира, занял третье место по итогам голосования.

Второе место руководители команд отдали 19-летнему пилоту "Ред Булла" Максу Ферстаппену. Хэмилтон одержал 10 побед в 21 гонке нынешнего сезона, став первым пилотом в истории "Королевских гонок", который, имея более 7 побед в активе, остался без чемпионского титула. Росберг побеждал на 9 этапах чемпионата мира.