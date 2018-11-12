Руководитель "Форс Индии": "Ферстаппен не оставил места Окону"

Руководитель "Форс Индии" Отмар Сафнауэр считает, что в инциденте во время "Гран-при Бразилии" виноват Макс Ферстаппен. Болид голландца из-за столкновения с Эстебаном Оконом развернуло.

- Эстебан здорово прорывался с последних позиций и мог финишировать 11-м, если бы не столкновение с Максом Ферстаппеном, - цитирует F1 News Сафнаэура. - Правила позволяют возвращаться в один круг с лидером, и в тот момент Эстебан был явно быстрее Макса. К сожалению, Ферстаппен не оставил ему места, что испортило гонку им обоим.

Ферстаппен атаковал Окона после "Гран-при Бразилии". Видео