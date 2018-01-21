Ротенберг хочет пригласить Квята на марафон "24 часа Ле-Мана"

Глава SMP Racing Борис Ротенберг заявил, что готов пригласить экс-пилота "Торо Россо" Даниила Квята в свою команду для выступления в марафоне "24 часа Ле-Мана". Ранее стало известно, что 23-летний россиянин подписал контракт с "Феррари". Пилот будет работать на базе команды, и заниматься развитием болида "Формулы-1" в сезоне-2018.

– Я готов видеть его у себя в команде, на BR1, – сказал в эфире "Спорт FM" Ротенберг. – Я буду очень рад, если он поедет в Ле-Мане за нашу команду.