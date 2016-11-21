15:31 | ФОРМУЛА-1

Российские инвесторы готовы купить трассу "Сильверстоун"?

0
0
0

Консорциум инвесторов готовы приобрести трассу "Сильверстоун", на которой проходит "Гран-при Великобритании", утверждает The Telegraph. В настоящий момент трасса принадлежит группе British Racing Drivers Club (BRDC), в которую входят 850 гонщиков, включая чемпионов мира Джеки Стюарта и Деймона Хилла. Один из членов организации рассказал, что об интересе россиян сообщил бывший руководитель "Сильверстоуна" Нил Инглэнд. Согласно источнику, за последние пять лет "Сильверстоун" понес убытки в размере 55,2 миллиона фунтов стерлингов.

0
0
0
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Показавшая "горижоп" на фоне гробов: Это видео не для всех...

Чемпионы по украденным шубам...

Правительственный спецборт Ту-214 едва не столкнулся с вертолетом в небе...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ