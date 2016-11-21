Российские инвесторы готовы купить трассу "Сильверстоун"?

Консорциум инвесторов готовы приобрести трассу "Сильверстоун", на которой проходит "Гран-при Великобритании", утверждает The Telegraph. В настоящий момент трасса принадлежит группе British Racing Drivers Club (BRDC), в которую входят 850 гонщиков, включая чемпионов мира Джеки Стюарта и Деймона Хилла. Один из членов организации рассказал, что об интересе россиян сообщил бывший руководитель "Сильверстоуна" Нил Инглэнд. Согласно источнику, за последние пять лет "Сильверстоун" понес убытки в размере 55,2 миллиона фунтов стерлингов.