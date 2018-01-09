Росс Браун: "Я против изменения продолжительности "Гран-при"

Спортивный директор "Формулы-1" Росс Браун выступил против идеи реформирования гоночных уик-эндов. Ранее появлялись предложения изменить схему проведения "Гран-при".

– Я думаю, что три дня на "Гран-при" – это правильная продолжительность, – цитирует F1i Брауна. – Он не слишком длинный, не слишком короткий, что привлекает зрителей. Я не думаю, что нужно что-то менять в плане продолжительности. Есть другие доступные способы повышения привлекательности "Гран-при". Единственное, что можно обсудить, так это перемены в пятничной программе. Нужно проводить две сессии или сделать одну? Все будет зависеть от количества гонок в будущем. Если гонок будет слишком много, нам придется менять формат, чтобы меньше нагружать команды и пилотов.