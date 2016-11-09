Росс Браун: "Я хотел бы поработать с Экклстоуном"

Известный гоночный инженер Росс Браун признался, что был бы не против поработать в руководстве "Формулы-1". Он отметил, что команды с ним контактировали, однако это его не интересует.

– Со мной контактировали некоторые команды, но я не хотел бы снова работать с командами, – цитирует Sky Sports Брауна. – Но я бы с удовольствием помог развивать "Формулу-1". Это очень сложный и увлекательный вид спорта. Я бы мог помочь в его продвижении. Однако многое нужно изменить. Никто из нас не знает, когда предстоит поменять руководство. Ведь Экклстоун не вечен. Он особенный человек, создавший большую часть из того, что мы видим. Заменить Берни невозможно. Я бы хотел с ним поработать.