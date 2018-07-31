Росс Браун: "Руководство Формулы-1 сделает все, чтобы сохранить "Форс Индию"

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун заявил, что руководство Ф-1 готово оказать помощь "Форс Индии". Ранее сообщалось, что команда может прекратить существование.

- Для людей, работающих в команде, наступили не лучшие времена, – цитирует Росса crash.net. – Но руководство Формулы 1 сделает всё, что в их силах, чтобы сохранить жизнь коллективу, и я очень надеюсь, что в ближайшие дни или недели всё решится, - цитирует Брауна Autosport. - В последние годы команда из Сильверстоуна была ярким примером того, чего можно достичь в нашем спорте, обладая незначительными ресурсами – они продемонстрировали, что важен не размер бюджета, а то, как вы относитесь к работе. Это очень важно.