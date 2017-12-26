Росс Браун: "Реформы в "Формуле-1" могут быть болезненными"

Спортивный директор "Формулы-1" Росс Браун защищает владельцев серии Liberty Media, которые подвергаются критике со стороны команд за идеи реформ гонок. "Феррари" даже пригрозила уходом из "Формулы-1", если технический регламент не будет ее устраивать.

– Это критическая фаза для "Формулы-1", – цитирует F1i Брауна. – Для владельцев это бизнес, но долгосрочный. Они хотят закрепиться надолго. Мы должны построить жизнеспособную систему. Они видят "Формулу-1" как долгосрочный проект с большим потенциалом для привлечения болельщиков. Все продумано, чтобы найти наилучшие решения для будущего. Ближайшие годы нужно потратить на реформы. Порой это болезненно, но мы должны добиться успеха. После периода турбулентности наступит просветление.