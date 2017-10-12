Росс Браун: "Ред Булл" мог бы бороться за титул, если бы не слабый старт сезона"

Спортивный директор "Формулы-1" Росс Браун рассчитывает, что "Ред Булл" будет вскоре бороться на равных с "Мерседесом" и "Феррари". По его словам, к концу сезона австрийцы уже показали свой уровень.

– Думаю, в "Ред Булле" немного сожалеют об упущенных возможностях, – цитирует F1i Брауна. – Этот год подтвердил тенденцию, по которой "Ред Булл" улучшает машину во второй части сезона. Если бы это было в начале сезона, то Ферстаппен и Риккьярдо могли бы бороться за титул. Но об этом не может быть и речи из-за слабого начала чемпионата.