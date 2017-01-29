Росс Браун: "Рано говорить об увеличении числа гонок в сезоне"

Новый спортивный директор "Формулы-1" Росс Браун считает, что сложно будет реализовать планы по проведению 25 гонок в сезоне. Ранее такие идеи высказывал новый владелец "Королевских гонок" – компания Liberty Media.

– Ничто не мешает нам проводить больше "Гран-при", но я все-таки считаю, что сейчас это невозможно, учитывая рабочую модель команд, – цитирует F1i Брауна. – Им придется работать в бешеном темпе весь сезон. Нужно же учитывать интересы команд. Если удастся найти такую модель, при которой размеренная работа команд позволит проводить по 25 гонок за сезон, то можно будет реализовать эти планы. Такой метод реализован в NASCAR. Но в "Формуле-1" даже при 20 или 21 гонке тяжело все время путешествовать по миру большой командой с инженерами, механиками и другими сотрудниками.