Росс Браун: "Промоутеры могут запросить скидки, но лучше мы им поможем больше заработать"

Спортивный директор "Формулы-1" Росс Браун считает, что промоутеры "Гран-при" могут запросить снизить цену за организацию этапов чемпионата мира. По его словам, новому руководству "Королевских гонок" придется работать с этой проблемой.

– Это может случиться, – цитирует Auto Motor und Sport Брауна. – Но мы не должны игнорировать тот факт, что промоутеры испытывают трудности с финансированием. Можно пойти двумя путями. Мы могли бы меньше брать денег с промоутеров. Но можем и помогать им заработать еще больше, чтобы они покрывали свои расходы. Считаем, что второй вариант более предпочтителен, чем снижение стоимости гонок.