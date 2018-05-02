Росс Браун: "После маневра Ферстаппена Риккьярдо, по сути, стал пассажиром"

Спортивный директор "Формулы-1" Росс Браун не стал называть виновного в столкновении двух "Ред Буллов". По его словам, инцидента можно было бы избежать при другой конфигурации аэродинамики.

– Я не буду говорить, кто виноват, или как должна поступить команда, – цитирует F1i Брауна. – Но думаю, что решение комиссаров наказать обоих пилотов предупреждениями было правильным. Хочу обратить внимание на момент столкновения. Риккьярдо пошел на обгон, а Ферстаппен изменил траекторию, чтобы заблокировать его. Австралиец стал, по сути, пассажиром. Он потерял контроль за машиной Макса, поскольку оказался в аэродинамическом мешке за первым "Ред Буллом". Его влияние на сцепление с дорогой огромно. По сути, он потерял возможность затормозить. В свете этого особенно важно решение комиссии "Формулы-1" снизить влияние аэродинамического мешка на сцепление с дорогой едущей позади машины. Это облегчит обгоны и сделает гонки зрелищнее.