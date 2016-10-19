Росс Браун: "Покинул "Мерседес", потому что не мог доверять Лауде и Вольффу"

Известный инженер Росс Браун в своей новой книге рассказал, почему не остался в "Мерседесе". Он продал свою команду немецкому автоконцерну в 2009 году, а потом покинул ее.

– Меня окружили люди, которым я не мог доверят, – приводит Motorsport отрывок из книги Брауна. – Я не знал, что они задумывают. Лауда мог сказать одно, а думать другое. Я стал понимать, что не могу доверять некоторым людям. Поэтому не мог иметь с ними общего будущего. Иногда, объясняя принятые решения, Вольфф ссылался на Лауду, а Лауда – на Вольффа.