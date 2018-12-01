Росс Браун: "Леклер мотивирует Феттеля"

Спортивный директор "Формулы-1" Росс Браун считает, что "Феррари" пойдет на пользу подписание Шарля Леклера. Монегаск в 2019 году заменит Кими Райкконена.

– Райкконен провел потрясающий сезон, иногда показывал потрясающую форму и оправдал ожидания, – цитирует Sky Sports Брауна. – Но он уступил место молодому Леклеру. Шарль очень впечатлил в этом году. Он быстр и талантлив. Теперь он сделает следующий шаг в карьере. Уверен, что его появление в "Феррари" станет большим стимулом для команды и дополнительно мотивирует Феттеля.