17:45 | ФОРМУЛА-1

Росс Браун: "Хочу видеть Росберга чемпионом"

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Легендарный инженер "Формулы-1" Росс Браун считает, что в нынешнем сезоне пилот "Мерседеса" Нико Росберг заслужил титул. По его словам, надежность машины, от нехватки которой страдал Льюис Хэмилтон, тоже нужно считать соревновательным фактором.

– Они оба достойны титула, – цитирует ВВС Брауна. – Надежность всегда была важной составляющей успеха. Мы должны признать это. Льюису не повезло. Но это – часть гонок. Я хотел бы видеть Нико чемпионом, потому что он долго за это бьется и продолжает прогрессировать. У Льюиса большой талант, но Нико смог вырасти.

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