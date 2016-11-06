Росс Браун: "Хочу видеть Росберга чемпионом"

Легендарный инженер "Формулы-1" Росс Браун считает, что в нынешнем сезоне пилот "Мерседеса" Нико Росберг заслужил титул. По его словам, надежность машины, от нехватки которой страдал Льюис Хэмилтон, тоже нужно считать соревновательным фактором.

– Они оба достойны титула, – цитирует ВВС Брауна. – Надежность всегда была важной составляющей успеха. Мы должны признать это. Льюису не повезло. Но это – часть гонок. Я хотел бы видеть Нико чемпионом, потому что он долго за это бьется и продолжает прогрессировать. У Льюиса большой талант, но Нико смог вырасти.