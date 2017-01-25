Росс Браун: "Хочу понять, как новый регламент повлияет на качество шоу"

Новый гоночный директор "Формулы-1" Росс Браун намерен лично проконтролировать, как пройдут первые предсезонные тесты новых болидов после смены технического регламента. Специалист приступит к исполнению своих обязанностей уже на тестах в Барселоне с 27 февраля.

– Я буду присутствовать на первых "Гран-при" сезона, – цитирует F1i Брауна. – Также посещу в Барселоне первые тесты, потому что хочу увидеть, как выглядят новые болиды. У нас радикально сменился регламент, и мы должны быстро выяснить, как новые правила повлияют на качество шоу. Хочу понять, что нас ждет на "Гран-при Австралии".