22:34 25 января | ФОРМУЛА-1

Росс Браун: "Хочу понять, как новый регламент повлияет на качество шоу"

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Новый гоночный директор "Формулы-1" Росс Браун намерен лично проконтролировать, как пройдут первые предсезонные тесты новых болидов после смены технического регламента. Специалист приступит к исполнению своих обязанностей уже на тестах в Барселоне с 27 февраля.

– Я буду присутствовать на первых "Гран-при" сезона, – цитирует F1i Брауна. – Также посещу в Барселоне первые тесты, потому что хочу увидеть, как выглядят новые болиды. У нас радикально сменился регламент, и мы должны быстро выяснить, как новые правила повлияют на качество шоу. Хочу понять, что нас ждет на "Гран-при Австралии".

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Материалы REN-TV

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