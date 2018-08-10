Росс Браун: "Формула-1 и Формула Е несопоставимы"

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун считает, что Формула Е по-прежнему не может конкурировать с "Большими Призами".

- Нужно отдать должное организаторам серии за их работу и успехи, – цитирует Брауна Autosport. – Но Формула E и Формула 1 несопоставимы по размеру фан-базы. В данном плане электрическая серия по-прежнему довольно молодая серия.

Да, с точки зрения всего того, что окружает этап, у них все действительно великолепно. Они организовывают настоящую уличную вечеринку. Но сама гонка достаточно короткая по сравнению с Ф-1, а машины не особо быстры.

У них нет выдающихся личностей. Это менее масштабная, молодая серия. Ф-1 – вершина автоспорта. У нас быстрые машины, известные гонщики и команды.