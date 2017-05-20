Росс Браун: "Феттель творит фантастику за рулем "Феррари"

Спортивный директор "Формулы-1" Росс Браун похвалил пилота "Феррари" Себастьяна Феттеля за яркое выступление в начале сезона. Немец лидирует в общем зачете чемпионата мира, опережая пилотов "Мерседеса".

– Последние несколько сезонов были сложными для "Феррари", – цитирует Bild Брауна. – Но команда нашла нужную волну. Там работает много хороших людей, но им не хватало четкой философии. Себастьян за рулем "Феррари" творит просто фантастику. И это отличная реклама для "Формулы-1". Многие болельщики хотят видеть конкурентоспособную "Феррари", а Себастьян – ключевой элемент успеха команды.