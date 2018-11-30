Росс Браун: "Единственным недостатком "Мерседеса" в сезоне стало выступление Боттаса"

Спортивный директор "Формулы-1" Росс Браун считает, что негатив у "Мерседеса" может быть только из-за выступления Валттери Боттаса в этом сезоне. Финн стал единственным пилотом из состава сильнейших трех команд, который не побеждал в нынешнем году.

– Единственным недостатком "Мерседеса" в этом году, если о таком вообще можно говорить, стало выступление Боттаса, которому не повезло – он перенес тяжелый сезон, – цитирует Sky Sports Брауна. – У Валттери были шансы победить, но ему не везло. Либо команда принимала решение не в его польщу, чтобы извлечь максимальную выгоду для обеих чемпионских гонок. Он не справился с этим и его результат оказался немного не в духе всего выступления "Мерседеса".