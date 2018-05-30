Росс Браун: "Было бы наивно ожидать множества обгонов в Монако"

Спортивный директор "Формулы-1" Росс Браун считает, что не стоит принимать во внимание "Гран-при Монако", говоря об увлекательности гонок. После этого этапа многие пилоты назвали нынешнюю "Формулу-1" скучной.

– Я читал комментарии некоторых гонщиков, говоривших, что гонка скучна, – цитирует F1i Брауна. – На самом деле главную роль играла работа шин. Но было бы наивно ожидать больших дуэлей и обгонов в Монако. Зато квалификация стала отличным шоу. Это особый "Гран-при". Его нельзя оценивать по тем же критериям, что и другие.