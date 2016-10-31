20:57 | ФОРМУЛА-1

Росс Браун будет руководить "Формулой-1" вместо Берни Экклстоуна?

0
0
0

Бывший начальник "Мерседеса" Росс Браун сменит Берни Экклстоуна на посту руководителя чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1", сообщает Autobild. По информации издания, Браун уже подписал контракт с новым владельцем "Королевских гонок", компанией Liberty Media.

Ранее руководитель "Мерседеса" Тото Вольф поддержал кандидатуру Брауна на пост одного из руководителей "Формулы-1", в то время как исполнительный директор "Королевских гонок" Кэри Чейз сообщил, что Liberty Media не планирует расставаться с Экклстоуном и не ищет ему замену. По словам самого Экклстоуна, компания предложила ему новый трехлетний контракт.

 

0
0
0


Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Поклонская рассказала, как украинцы жалуются на власть в Киеве...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ