Росберг выиграл квалификацию "Гран-при Японии", Квят - 13-й

Пилот "Мерседеса" Нико Росберг выиграл квалификацию "Гран-при Японии". Он опередил своего партнера по команде Льюиса Хэмилтона всего на 0,013 секунды. Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят стал 13-м.

Напомним, Себастьян Феттель, показавший четвертый результат, потеряет на стартовой решетке три места.

Сузука (Япония)

Чемпионат мира

"Гран-при Японии"

Квалификация

1. Росберг (Германия, "Мерседес") – 1.30,647

2. Хэмилтон (Великобритания, "Мерседес") – отставание 0,013

3. Райкконен (Финляндия, "Феррари") – 0,302

4. Феттель (Германия, "Феррари") – 0,381

5. Ферстаппен (Голландия, "Ред Булл") – 0,531

6. Риккьярдо (Австралия, "Ред Булл") – 0,539

7. Перес (Мексика, "Форс Индия") – 1,314

8. Грожан (Франция, "Хаас") – 1,314

9. Хюлькенберг (Германия, "Форс Индия") – 1,495

10. Гутьеррес (Мексика, "Хаас") – 1,900

11. Боттас (Финляндия, "Уильямс")

12. Масса (Бразилия, "Уильямс")

13. КВЯТ (Россия, "Торо Россо")

14. Сайнс (Испания, "Торо Россо")

15. Алонсо (Испания, "Макларен")

16. Палмер (Великобритания, "Рено")

17. Баттон (Великобритания, "Макларен")

18. Магнуссен (Дания, "Рено")

19. Эрикссон (Швеция, "Заубер")

20. Наср (Бразилия, "Заубер")

21. Окон (Франция, "Манор")

22. Верляйн (Германия, "Манор")