Росберг выиграл квалификацию "Гран-при Сингапура", Квят - седьмой

Пилот "Мерседеса" Нико Росберг выиграл квалификацию "Гран-при Сингапура". Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят показал седьмой результат. Отметим, что в третьем сегменте Квят смог выйти на трассу только на один быстрый круг.
По ходу квалификации технические проблемы возникли у Себастьяна Феттеля и Дженсона Баттона. А Ромен Грожан разбил свой болид в повороте.
Чемпионат мира
"Гран-при Сингапура"
Квалификация
1. Росберг (Германия, "Мерседес") – 1.42,584
2. Риккьярдо (Австралия, "Ред Булл") – отставание 0,531
3. Хэмилтон (Великобритания, "Мерседес") – 0,704
4. Ферстаппен (Голландия, "Ред Булл") – 0,744
5. Райкконен (Финляндия, "Феррари") – 0,956
6. Сайнс (Испания, "Торо Россо") – 1,613
7. КВЯТ (Россия, "Торо Россо") – 1,885
8. Хюлькенберг (Германия, "Форс Индия") – 1,895
9. Алонсо (Испания, "Макларен") – 1,969
10. Перес (Мексика, "Форс Индия") – 1,998
11.Боттас (Финляндия, "Уильямс")
12. Масса (Бразилия, "Уильямс")
13. Баттон (Великобритания, "Макларен")
14. Гутьеррес (Мексика, "Хаас")
15. Грожан (Франция, "Хаас")
16. Эрикссон (Швеция, "Заубер")
17. Магнуссен (Дания, "Рено")
18. Наср (Бразилия, "Заубер")
19. Палмер (Великобритания, "Рено")
20. Верляйн (Германия, "Манор")
21. Окон (Франция, "Манор")
22. Феттель (Германия, "Феррари")
КолобокКолобков
А что здесь обсуждать-то??? Никто давно и не верит,что изя сможет проехать быстрее Сайнца. ТР не едет- он позади Сайнца, ТР едет- он опять позади. Это как-бы не обсуждается. А Макс ложанулся чего-то...Я думал он будет быстрее Рикьярдо сегодня. Меня больше заботит Перес, который во 2 сегменте вдруг вскочил в первую 10 под желтыми флагами на двух секторах. Но я так понимаю с легкой подачи Росберга- это теперь разрешено...
17:50
Jaroslav-13 - McLaren - the best
Хорошее вью от Фернандо.Спасибо Матчу и Занину
17:48
Helicopter
Шанс необходимо завтра использовать. С движухой старой от Феррари, больше в этом сезоне может и не быть.
17:37
Radej
Джерри. Без Тома.___________Кто бы сомневался, мы с первой практики уже "обсуждаем" этот вопрос )))
17:33
Джерри. Без Тома.
Даня проиграл Сайнцу чуть больше, чем Макс - Дэну, но Колобок непременно обратит наше внимание на "гигантскую пропасть" между парнями из ТР, а Масяне найдёт миллиард оправданий.
17:27