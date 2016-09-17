Росберг выиграл квалификацию "Гран-при Сингапура", Квят - седьмой

Пилот "Мерседеса" Нико Росберг выиграл квалификацию "Гран-при Сингапура". Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят показал седьмой результат. Отметим, что в третьем сегменте Квят смог выйти на трассу только на один быстрый круг.

По ходу квалификации технические проблемы возникли у Себастьяна Феттеля и Дженсона Баттона. А Ромен Грожан разбил свой болид в повороте.

Чемпионат мира

"Гран-при Сингапура"

Квалификация

1. Росберг (Германия, "Мерседес") – 1.42,584

2. Риккьярдо (Австралия, "Ред Булл") – отставание 0,531

3. Хэмилтон (Великобритания, "Мерседес") – 0,704

4. Ферстаппен (Голландия, "Ред Булл") – 0,744

5. Райкконен (Финляндия, "Феррари") – 0,956

6. Сайнс (Испания, "Торо Россо") – 1,613

7. КВЯТ (Россия, "Торо Россо") – 1,885

8. Хюлькенберг (Германия, "Форс Индия") – 1,895

9. Алонсо (Испания, "Макларен") – 1,969

10. Перес (Мексика, "Форс Индия") – 1,998

11.Боттас (Финляндия, "Уильямс")

12. Масса (Бразилия, "Уильямс")

13. Баттон (Великобритания, "Макларен")

14. Гутьеррес (Мексика, "Хаас")

15. Грожан (Франция, "Хаас")

16. Эрикссон (Швеция, "Заубер")

17. Магнуссен (Дания, "Рено")

18. Наср (Бразилия, "Заубер")

19. Палмер (Великобритания, "Рено")

20. Верляйн (Германия, "Манор")

21. Окон (Франция, "Манор")

22. Феттель (Германия, "Феррари")