Росберг выиграл квалификацию "Гран-при Бельгии", Квят - 19-й

Пилот "Мерседеса" Нико Росберг выиграл квалификацию "Гран-при Бельгии". Второе время показал гонщик "Ред Булла" Макс Ферстаппен, а за ним расположились "Феррари" Кими Райкконена и Себастьяна Феттеля.

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят показал лишь 19-й результат. Напомним, что несколько гонщиков будут оштрафованы на старте гонки. Льюис Хэмилтон получил штраф в 55 позиций, Фернандо Алонсо, не сумевший закончить квалификацию из-за технических проблем, на 35 позиций, а Маркус Эрикссон - на 10 позиций. Также на пять мест наказан за опасное пилотирование в третьей практике Эстебан Гутьеррес.

Спа (Бельгия)

Чемпионат мира

13-й этап

"Гран-при Бельгии"

Квалификация

1. Росберг (Германия, "Мерседес") - 1.46,744

2. Ферстаппен (Голландия, "Ред Булл") - отставание 0,149

3. Райкконен (Финляндия, "Феррари") - 0,166

4. Феттель (Германия, "Феррари") - 0,364

5. Риккьярдо (Австралия, "Ред Булл") - 0,472

6. Перес (Мексика, "Форс Индия") - 0,663

7. Хюлькенберг (Германия, "Форс Индия") - 0,799

8. Боттас (Финляндия, "Уильямс") - 0,868

9. Баттон (Великобритания, "Макларен") - 1,370

10. Масса (Бразилия, "Уильямс") - 1,519

11. Грожан (Франция, "Хаас")

12. Магнуссен (Дания, "Рено")

13. Гутьеррес (Мексика, "Хаас")

14. Палмер (Великобритания, "Рено")

15. Сайнс (Испания, "Торо Россо")

16. Верляйн (Германия, "Манор")

17. Наср (Бразилия, "Заубер")

18. Окон (Франция, "Манор")

19. КВЯТ (Россия, "Торо Россо")

20. Эрикссон (Швеция, "Заубер")

21. Хэмилтон (Великобритания, "Мерседес")

22. Алонсо (Испания, "Макларен")