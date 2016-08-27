Росберг выиграл квалификацию "Гран-при Бельгии", Квят - 19-й

Пилот "Мерседеса" Нико Росберг выиграл квалификацию "Гран-при Бельгии". Второе время показал гонщик "Ред Булла" Макс Ферстаппен, а за ним расположились "Феррари" Кими Райкконена и Себастьяна Феттеля.
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят показал лишь 19-й результат. Напомним, что несколько гонщиков будут оштрафованы на старте гонки. Льюис Хэмилтон получил штраф в 55 позиций, Фернандо Алонсо, не сумевший закончить квалификацию из-за технических проблем, на 35 позиций, а Маркус Эрикссон - на 10 позиций. Также на пять мест наказан за опасное пилотирование в третьей практике Эстебан Гутьеррес.
Спа (Бельгия)
Чемпионат мира
13-й этап
"Гран-при Бельгии"
Квалификация
1. Росберг (Германия, "Мерседес") - 1.46,744
2. Ферстаппен (Голландия, "Ред Булл") - отставание 0,149
3. Райкконен (Финляндия, "Феррари") - 0,166
4. Феттель (Германия, "Феррари") - 0,364
5. Риккьярдо (Австралия, "Ред Булл") - 0,472
6. Перес (Мексика, "Форс Индия") - 0,663
7. Хюлькенберг (Германия, "Форс Индия") - 0,799
8. Боттас (Финляндия, "Уильямс") - 0,868
9. Баттон (Великобритания, "Макларен") - 1,370
10. Масса (Бразилия, "Уильямс") - 1,519
11. Грожан (Франция, "Хаас")
12. Магнуссен (Дания, "Рено")
13. Гутьеррес (Мексика, "Хаас")
14. Палмер (Великобритания, "Рено")
15. Сайнс (Испания, "Торо Россо")
16. Верляйн (Германия, "Манор")
17. Наср (Бразилия, "Заубер")
18. Окон (Франция, "Манор")
19. КВЯТ (Россия, "Торо Россо")
20. Эрикссон (Швеция, "Заубер")
21. Хэмилтон (Великобритания, "Мерседес")
22. Алонсо (Испания, "Макларен")
КолобокКолобков
Эх,Максу чутка не хватило....Но,учитывая какой Росбрег лошара- победа почти в кармане.
16:46
EdVVard
Заголовок не правильный( Надо так: "Росберг выиграл квалификацию. Квят впереди Хэмилтона и Алонсо!" ;)
16:29
1aceace
сила квята в гонках. вот только эта машина для гонок не предназначена. в ретбуле щас может и был бы чуть медленее верстапа, но рикарду уделывал бы
16:22
морпех
один на последнем(не считая штрафов),другой на почти первом...
16:09
морпех
Ну и вот:как бы к Колобку не относится,но ведь прав,чертяга((
16:09