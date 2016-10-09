Росберг выиграл "Гран-при Японии", Квят - 13-й

Пилот "Мерседеса" Нико Росберг выиграл "Гран-при Японии". Немец впервые в карьере стал победителем этапа. Второе место занял Макс Ферстаппен из "Ред Булла". Трехкратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон из "Мерседеса" – третий. Таким образом, немецкая конюшня стала победителем Кубка конструкторов, набрав 593 очка.

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят пришел к финишу 13-м, не набрав очков. Отметим, что гонку закончили все 22 болида.

Сузука (Япония)

Чемпионат мира

"Гран-при Японии"

Гонка

1. Росберг (Германия, "Мерседес")

2. Ферстаппен (Голландия, "Ред Булл") – отставание 4,978

3. Хэмилтон (Великобритания, "Мерседес") – 5,776

4. Феттель (Германия, "Феррари") – 20,269

5. Райкконен (Финляндия, "Феррари") – 28,370

6. Риккьярдо (Австралия, "Ред Булл") – 33,941

7. Перес (Мексика, "Форс Индия") – 57,495

8. Хюлькенберг (Германия, "Форс Индия") – 59,177

9. Масса (Бразилия, "Уильямс") – 1.37,763

10. Боттас (Финляндия, "Уильямс") – 1.38,323

11. Грожан (Франция, "Хаас") – 1.39,254

12. Палмер (Великобритания, "Рено") – 1 круг

13. КВЯТ (Россия, "Торо Россо") – 1 круг

14. Магнуссен (Дания, "Рено") – 1 круг

15. Эрикссон (Швеция, "Заубер") – 1 круг

16. Алонсо (Испания, "Макларен") – 1 круг

17. Сайнс (Испания, "Торо Россо") – 1 круг

18. Баттон (Великобритания, "Макларен") – 1 круг

19. Наср (Бразилия, "Заубер") – 1 круг

20. Гутьеррес (Мексика, "Хаас") – 1 круг

21. Окон (Франция, "Манор") – 1 круг

22. Верляйн (Германия, "Манор") – 1 круг

Личный зачет: 1. Росберг (Германия, "Мерседес") – 313. 2. Хэмилтон (Великобритания, "Мерседес") – 280. 3. Риккьярдо (Австралия, "Ред Булл") – 212. 4. Райкконен (Финляндия, "Феррари") – 170. 5. Ферстаппен (Голландия, "Ред Булл") – 165. 6. Феттель (Германия, "Феррари") – 165. 7. Боттас (Финляндия, "Уильямс") – 81. 8. Перес (Мексика, "Форс Индия") – 80. 9. Хюлькенберг (Германия, "Форс Индия") – 54. 10. Масса (Бразилия, "Уильямс") – 43. 11. Алонсо (Испания, "Макларен") – 42. 12. Сайнс (Испания, "Торо Россо") – 30. 13. Грожан (Франция, "Хаас") – 28. 14. КВЯТ (Россия, "Торо Россо") – 25. 15. Баттон (Великобритания, "Макларен") – 19. 16. Магнуссен (Дания, "Рено") – 7. 17. Палмер (Великобритания, "Рено") – 1. 18. Верляйн (Германия, "Манор") – 1. 19. Вандорн (Бельгия, "Макларен") – 1. 20. Гутьеррес (Мексика, "Хаас") – 0. 21. Эрикссон (Швеция, "Заубер") – 0. 22. Наср (Бразилия, "Заубер") – 0. 23. Харьянто (Индонезия, "Манор") – 0. 24. Окон (Франция, "Манор") – 0.

Кубок конструкторов: 1. "Мерседес" – 593. 2. "Ред Булл" – 385. 3. ""Феррари" – 335. 4. "Форс Индия" – 134. 5. "Уильямс" – 124. 6. "Макларен" – 62. 7. "Торо Россо" – 47. 8. "Хаас" – 28. 9. "Рено" – 8. 10. "Манор" – 1. 11. "Зеубер" – 0.