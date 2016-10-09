Росберг выиграл "Гран-при Японии", Квят - 13-й

Пилот "Мерседеса" Нико Росберг выиграл "Гран-при Японии". Немец впервые в карьере стал победителем этапа. Второе место занял Макс Ферстаппен из "Ред Булла". Трехкратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон из "Мерседеса" – третий. Таким образом, немецкая конюшня стала победителем Кубка конструкторов, набрав 593 очка.
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят пришел к финишу 13-м, не набрав очков. Отметим, что гонку закончили все 22 болида.
Сузука (Япония)
Чемпионат мира
"Гран-при Японии"
Гонка
1. Росберг (Германия, "Мерседес")
2. Ферстаппен (Голландия, "Ред Булл") – отставание 4,978
3. Хэмилтон (Великобритания, "Мерседес") – 5,776
4. Феттель (Германия, "Феррари") – 20,269
5. Райкконен (Финляндия, "Феррари") – 28,370
6. Риккьярдо (Австралия, "Ред Булл") – 33,941
7. Перес (Мексика, "Форс Индия") – 57,495
8. Хюлькенберг (Германия, "Форс Индия") – 59,177
9. Масса (Бразилия, "Уильямс") – 1.37,763
10. Боттас (Финляндия, "Уильямс") – 1.38,323
11. Грожан (Франция, "Хаас") – 1.39,254
12. Палмер (Великобритания, "Рено") – 1 круг
13. КВЯТ (Россия, "Торо Россо") – 1 круг
14. Магнуссен (Дания, "Рено") – 1 круг
15. Эрикссон (Швеция, "Заубер") – 1 круг
16. Алонсо (Испания, "Макларен") – 1 круг
17. Сайнс (Испания, "Торо Россо") – 1 круг
18. Баттон (Великобритания, "Макларен") – 1 круг
19. Наср (Бразилия, "Заубер") – 1 круг
20. Гутьеррес (Мексика, "Хаас") – 1 круг
21. Окон (Франция, "Манор") – 1 круг
22. Верляйн (Германия, "Манор") – 1 круг
Личный зачет: 1. Росберг (Германия, "Мерседес") – 313. 2. Хэмилтон (Великобритания, "Мерседес") – 280. 3. Риккьярдо (Австралия, "Ред Булл") – 212. 4. Райкконен (Финляндия, "Феррари") – 170. 5. Ферстаппен (Голландия, "Ред Булл") – 165. 6. Феттель (Германия, "Феррари") – 165. 7. Боттас (Финляндия, "Уильямс") – 81. 8. Перес (Мексика, "Форс Индия") – 80. 9. Хюлькенберг (Германия, "Форс Индия") – 54. 10. Масса (Бразилия, "Уильямс") – 43. 11. Алонсо (Испания, "Макларен") – 42. 12. Сайнс (Испания, "Торо Россо") – 30. 13. Грожан (Франция, "Хаас") – 28. 14. КВЯТ (Россия, "Торо Россо") – 25. 15. Баттон (Великобритания, "Макларен") – 19. 16. Магнуссен (Дания, "Рено") – 7. 17. Палмер (Великобритания, "Рено") – 1. 18. Верляйн (Германия, "Манор") – 1. 19. Вандорн (Бельгия, "Макларен") – 1. 20. Гутьеррес (Мексика, "Хаас") – 0. 21. Эрикссон (Швеция, "Заубер") – 0. 22. Наср (Бразилия, "Заубер") – 0. 23. Харьянто (Индонезия, "Манор") – 0. 24. Окон (Франция, "Манор") – 0.
Кубок конструкторов: 1. "Мерседес" – 593. 2. "Ред Булл" – 385. 3. ""Феррари" – 335. 4. "Форс Индия" – 134. 5. "Уильямс" – 124. 6. "Макларен" – 62. 7. "Торо Россо" – 47. 8. "Хаас" – 28. 9. "Рено" – 8. 10. "Манор" – 1. 11. "Зеубер" – 0.
wazo30
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11:09
SSNA7
КолобокКолобков_____________И ты называешь людей руссозомбо патриоты??? Хорошая гонка для Макса, но про австралийский половичок порадовало))) Недавно ещё была сильнейшая пара пилотов в пелетоне, а уже австралийский половичок. Ты в таблицу глянь и подумай, если Рикьярдо половичок, то как дела обстоят с Максом? Скажу твоими же словами: "Весь мир признаёт силу Рикьярдо, только голландское зомби никак не может это принять, ведь он же перешёл дорогу его любимому ребёночку!" "Да, я болел за Ювентус, но я признаю, что Бавария была сильнее!". Попробуй Колобок, потренируйся на Рике с Максом, тебе полегчает.
11:04
Алый Дракон
Да стратеги в ТР те еще - это давно известно )... Хорошо, хоть Даня перестал костерить команду - понял, что бесполезно - не станет золушка принцессой от этого )))
11:03
Radej
Джерри. Без Тома.______________Этого мы никогда уже не узнаем, но Квят на софте волочился за Батоном который был на убитом харде довольно долго. А до 9 места Массы было порядка 26 секунд к финишу. И на финишном отрезке машина легкая, отдача от софта больше.
10:49
Radej
Алый Дракон_______Ахаха, как слон в мультфильме, кстати про колобков, "при звуках флейты теряет волю". Так и Колобок при виде Макса теряет и волю и способность трезво оценивать происходящее )))
10:42
Джерри. Без Тома.
Radej, вариант с, х, с был бы логичнее, конечно, но в очки бы он не попал всё равно.
10:37
Алый Дракон
Radej Алый Дракон_____________Вы откройте совместное ООО с ним, назовитесь как нибудь звучно, Алый Колобок, ну или Колобковый Дракон. И стригите капусту за свои предсказания. 10:27....Ну, Мини-Макс тоже не каждый день "выстреливает", а в отношении него Колобок теряет чувство реальности, так что будет мне в 80 % случаев запарывать всю "малину" )))
10:33
Radej
Алый Дракон_____________Вы откройте совместное ООО с ним, назовитесь как нибудь звучно, Алый Колобок, ну или Колобковый Дракон. И стригите капусту за свои предсказания.
10:27
Джерри. Без Тома.
Хуже всех в этом году вангует Алехандро, практически ничего не сбывается из того, что он нам практически обещает.
10:26
Джерри. Без Тома.
Booker User ======= Мерсы выиграли квалу в одну калитку, если бы не заминка Хэма, сделали бы дубль, и это называется "у них не было тотального преимущества"? А за Нико я тоже очень-очень рада; уже можно кидать в Льюиса кепку с номером 2.)))
10:24
Алый Дракон
Тут Колобок "королится", что он Ванга ))) Тогда и я Нострадамус - я еще вчера сказал, что без дождя гонка будет г...о ))... Я чуть не уснул... Наши с Колобком "достижения" одного уровня )))
10:17
Radej
Джерри. Без Тома.______________ Софт второй надо было на последний участок оставлять однозначно. Зачем выпускать машину было на втором софте в плотнейший трафик? Ведь там все секунды просчитаны понятно куда вывалиться машина после пит-стопа, а на убитом харде получилось ехал в гордом одиночестве. Инженера над менять. Вообще гонка не для зрителя, событийность ниже плинтуса. Что удивительно кроме пары личностей неплохая гонка для многих. Включая Ферстапена, не понравилось всего два момента. Его борьба с Феттелем за лидерство в плане кто кого переноет. И второй момент всю гонку ехал без борьбы, а чуть серьезная атака опять за старое-мандыхляется как вошь на торможении. Будь на месте Хема опять Райконен или тефтелька уверен выставили бы 10 кратного не раздумывая. Может еще успеют, бороться по сути уже не кому и не за что.
10:16
BookerUser
Больше всего я рад за Нико, ибо одной ногой он уже в титуле! )
10:12
BookerUser
Джерри. Без Тома. BookerUser ======Ну, Макс же не виноват, что Хэм ступил... Я его не люблю, сам знаешь, но сегодня-то к нему какие претензии? Удержал Хэма - не молодец? Правда, заразился от Тефтеля истерией по поводу синих флагов. 10:05 _________________________________________ Удержал Хэма - это теперь событие из ряда вон выходящее?? По темпу Мерседесы не имели тотального преимущества! А насчет Хэма я уже сказал, что ему повезло на втором пите, буквально на несколько сотен метров повезло, а иначе ему пришлось бы долго бодаться с Кими...
10:09
Джерри. Без Тома.
BookerUser ======Ну, Макс же не виноват, что Хэм ступил... Я его не люблю, сам знаешь, но сегодня-то к нему какие претензии? Удержал Хэма - не молодец? Правда, заразился от Тефтеля истерией по поводу синих флагов.
10:05
BookerUser
Джерри. Без Тома. Ну, сегодня Масяня молодец. 09:41 ______________________________ И в чем он молодец? Благодаря тому что Хэм ступил на старте без проблем вышел на второе место, на котором так и шел по сути всю гонку! А Хэм своим плохим стартом немного запорол старт всем кто был за ним, тем самым дав хорошую фору Максу! Хэму вообще повезло, что после второго пита он на пару сотен метров выехал впереди Кими!
10:01
tigana.1982
У Колобка сегодня праздник - Максик чудом устоял! У ТР откровенно слабая машина. На медленных гонках еще как-то сражаются, а так - полное г...
09:58
КолобокКолобков
Джерри. Без Тома.___ Самое главное я писал про австралийский пловичок,признай )))
09:57
Джерри. Без Тома.
Люди, а какую тактику вы хотели для Квята? У него было завались софта, ни одного медиума и два свежих харда. Тефтель ехал почти так же, только у него было чуть логичнее, софт в конце.
09:56
dim777.
КолобокКолобков Кто-то говорил,что из меня плохая Ванга??? )))) _________________ ))))))) ???????????????? Ты старая женщина ??????
09:54
морпех
Кстати,такое чувство,что скоро вообще гонщики разучатся обгонять - придумали крыло,синие флаги - и всё - равно тяжело им...Отменить все "крылья открытые",все синие флаги - и пусть честно обгоняют....тогда зато ныть разучатся...
09:53
Джерри. Без Тома.
Колобок, ты обычно вангуешь столкновение Мерсов. Ну так и быть, простительно, про подиум Макса ты и правда писал.
09:52
NicolasHomme
ТР не торт. Хороший старт, были впереди вильямсов, потом обычная неудачная шинная стратегия и финиш позади них. Сначала поставили Квяту новый софт, потом не дали на нем долго ехать и почти первым зазвали в боксы. После пита выпустили обе ТР прямо за медленными макларенами, где ТР и похоронили свою гонку. Потом "уникальная" (с) Попов тактика для Квята = софт + софт + хард ... причем на софте на дали толком проехать, из-за этого на харде пришлось более половины гонки пылить ... Сайнсу команда совсем подговнила. Это уровень ТР :)
09:50
морпех
Ферстаппен ,сегодня,наконец порадовал...порадовал и Квят - обогнал Сайнса без вариантов!)
09:49
Женек10
КолобокКолобков если ты любишь делать выводы по одной гонке, где ты был после сингапура?))
09:48
КолобокКолобков
Кто-то говорил,что из меня плохая Ванга??? )))) Очень хорошо, что появились такие пилоты, как Макс. Пилоты, которые не собираются просто так сдаваться. Мы видели это в Канаде, мы видели это сегодня. Признаюсь- я уже сам внушал Максу- "Пропусти ты чернушку, как-бы чего не вышло", но он решил по- своему. Сегодня он конечно однозначно гонщик дня. И всё сбылось,как я и писал - подиум гарантирован, а австралийцу указано место перед дверью. Отличная гонка! Отличное настроение!
09:46
Джерри. Без Тома.
Ну, сегодня Масяня молодец.
09:41