Росберг выиграл "Гран-при Сингапура", Квят – девятый

Пилот "Мерседеса" Нико Росберг стал победителем "Гран-при Сингапура". Вторым стал австралийский гонщик "Ред Булла" Даниэль Риккьярдо, третьим – британец Льюис Хэмилтон из "Мерседеса". Благодаря этой победе Росберг обошел Хэмилтона в личном зачете.

Даниил Квят из "Торо Россо" финишировал девятым. Россиянин в третий раз набрал очки после перевода в итальянскую конюшню.

Сингапур (Сингапур)

Чемпионат мира

15-й этап

"Гран-при Сингапура"

1. Росберг (Германия, "Мерседес") – 1:55.48,950

2. Риккьярдо (Австралия, "Ред Булл") – отставание 0,488

3. Хэмилтон (Великобритания, "Мерседес") – 8,038

4. Райкконен (Финляндия, "Феррари") – 10,219

5. Феттель (Германия, "Феррари") – 27,694

6. Ферстаппен (Голландия, "Ред Булл") – 1.11,197

7. Алонсо (Испания, "Макларен") – 1.29,198

8. Перес (Мексика, "Форс Индия") – 1.51,062

9. КВЯТ (Россия, "Торо Россо") – 1.51,557

10. Магнуссен (Дания, "Рено") – 1.59,952

11. Гутьеррес (Мексика, "Хаас") – 1 круг

12. Масса (Бразилия, "Уильямс") – 1 круг

13. Наср (Бразилия, "Заубер") – 1 круг

14. Сайнс (Испания, "Торо Россо") – 1 круг

15. Палмер (Великобритания, "Рено") – 1 круг

16. Верляйн (Германия, "Манор") – 1 круг

17. Эрикссон (Швеция, "Заубер") – 1 круг

18. Окон (Франция, "Манор") – 2 круга

Не финишировали: Баттон (Великобритания, "Макларен"), Боттас (Финляндия, "Уильямс"), Хюлькенберг (Германия, "Форс Индия"), Грожан (Франция, "Хаас").

Личный зачет. 1. Росберг – 273. 2. Хэмилтон – 265. 3. Риккьярдо – 179. 4. Феттель – 153. 5. Райкконен – 148. 6. Ферстаппен – 129... 14. КВЯТ – 25.

Кубок конструкторов. 1. "Мерседес" – 538. 2. "Ред Булл" – 316. 3. "Феррари" – 301. 4. "Форс Индия" – 112. 5. "Уильямс" – 111. 6. "Макларен" – 54. 7. "Торо Россо" – 47. 8. "Хаас" – 28. 9 "Рено" – 7. 10. "Манор" – 1. 11. "Заубер" – 0.