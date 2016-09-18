16:59 | ФОРМУЛА-1

Росберг выиграл "Гран-при Сингапура", Квят – девятый

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Пилот "Мерседеса" Нико РОСБЕРГ."Гран-при Сингапура". Live!

Пилот "Мерседеса" Нико Росберг стал победителем "Гран-при Сингапура". Вторым стал австралийский гонщик "Ред Булла" Даниэль Риккьярдо, третьим – британец Льюис Хэмилтон из "Мерседеса". Благодаря этой победе Росберг обошел Хэмилтона в личном зачете.

Даниил Квят из "Торо Россо" финишировал девятым. Россиянин в третий раз набрал очки после перевода в итальянскую конюшню. 

Сингапур (Сингапур)

Чемпионат мира

15-й этап

"Гран-при Сингапура"

1. Росберг (Германия, "Мерседес") – 1:55.48,950

2. Риккьярдо (Австралия, "Ред Булл") – отставание 0,488

3. Хэмилтон (Великобритания, "Мерседес") – 8,038

4. Райкконен (Финляндия, "Феррари") – 10,219

5. Феттель (Германия, "Феррари") – 27,694

6. Ферстаппен (Голландия, "Ред Булл") – 1.11,197

7. Алонсо (Испания, "Макларен") – 1.29,198

8. Перес (Мексика, "Форс Индия") – 1.51,062

9. КВЯТ (Россия, "Торо Россо") – 1.51,557

10. Магнуссен (Дания, "Рено") – 1.59,952

11. Гутьеррес (Мексика, "Хаас") – 1 круг

12. Масса (Бразилия, "Уильямс") – 1 круг

13. Наср (Бразилия, "Заубер") – 1 круг

14. Сайнс (Испания, "Торо Россо") – 1 круг

15. Палмер (Великобритания, "Рено") – 1 круг

16. Верляйн (Германия, "Манор") – 1 круг

17. Эрикссон (Швеция, "Заубер") – 1 круг

18. Окон (Франция, "Манор") – 2 круга

Не финишировали: Баттон (Великобритания, "Макларен"), Боттас (Финляндия, "Уильямс"), Хюлькенберг (Германия, "Форс Индия"), Грожан (Франция, "Хаас"). 

Личный зачет. 1. Росберг – 273. 2. Хэмилтон – 265. 3. Риккьярдо – 179. 4. Феттель – 153. 5. Райкконен – 148. 6. Ферстаппен – 129... 14. КВЯТ – 25.

Кубок конструкторов. 1. "Мерседес" – 538. 2. "Ред Булл" – 316. 3. "Феррари" – 301. 4. "Форс Индия" – 112. 5. "Уильямс" – 111. 6. "Макларен" – 54. 7. "Торо Россо" – 47. 8. "Хаас" – 28. 9 "Рено" – 7. 10. "Манор" – 1. 11. "Заубер" – 0.

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КОММЕНТАРИИ (16)
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zamzam85

Феттель мощно, Росберг отлично, Квят очень хорошо, Перез очень хорошо, Ферстаппен очень плохо. Как то так) Квят ехал лучше Ферстаппена отбил атаки и уехал на 3 секунды вот это главное впечатление от гонки, особенно лицо папаши Макса в это время ))))

17:33

Джерри. Без Тома.

Макс Ферстаппен: "Мы втайне мечтаем о победе в Сингапуре". (с) Макс Ферстаппен: "В квалификации что-то пошло не так". (с) Макс Ферстаппен: "И гонка не удалась. Ну и лошара же я."

17:33

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

все было хорошо, пока не началась какая-то хрень со стратегией...

17:32

никнейм1

колобок забухал с горя?

17:30

Джерри. Без Тома.

RedMack2 Да вот как-то не верю) Идиот наверное)))))))))))))))) Проблемы с тормозами у обоих вроде, ток вот рося продолжал топить в пол, а Хэм сбавил... ========== Если бы Хэм сбавил, то он бы не стоял на подиуме, это раз. Если бы у Роси не было проблем, он бы не приехал в 0.4 от Рика вместо 12 - это два. Или ты думаешь (хотя, ты думаешь, конечно), что такой нервный финиш и практически потеря победы были разыграны специально для Хэма, чтобы ему ночью спалось спокойнее?

17:30

Джерри. Без Тома.

Если и есть хоть какая-то вина Дани - то в эпизоде с Пересом. Но - минимальная, хотя, 8-ое место было бы лучше 9-ого. Всё равно провёл отличную гонку, особенно, первую её половину, когда Личинка пыталась, пыталась, пыталась его обогнать, да не Шмогла.

17:25

Митюня

RedMack2 Хэм тож всё понял - сразу поздравил росю с липовым чемпиёнством)))))))))))))) 17:06 /////// То есть когда Хэмильтон у Росберга выигрывает - это он выигрывает всегда честно. А когда Росберг выигрывает у Хэмильтона - то все куплено и подстроено? Ну да, ну да... Вы случайно в футболе за Спартак не болеете?

17:24

NicolasHomme

71 секунду отставания от Рика ... может максика инженеры разыграли и подсунули ему ТР, раскрашенную в цвета РБ? :) Хотя штаб РБ сыграл хорошо, поменяли тактику максику на более агрессивную и он отыграл пару мест. А у Квята была пассивная тактика от ТР, для слива мест. У них тоже получилось, несмотря на желание Квята приехать на 6-м месте.

17:20

RedMack2

Джерри. Без Тома. RedMack2 Аплодирую стоя!!! Всю гонку ржал))) Такого откровенного неприкрытого слива давно не видел))) =========== То есть, ты не веришь, что у Нико были проблемы с тормозами, так, что ли?_________________________Да вот как-то не верю) Идиот наверное)))))))))))))))) Проблемы с тормозами у обоих вроде, ток вот рося продолжал топить в пол, а Хэм сбавил...

17:20

dim777.

Женек10 То как Квят тыкал розовую морду в свой выхлоп, а потом уехал.... больше минуты отставание от лидера- ахахахахаха. Но недолобок сейчас прикажите и скажет, как щечкин героически уделал изечку)) 17:13 _________________ А вот и нет. Его слова вчера. ____________________ КолобокКолобков ой,ну конечно же Макс полный ноль,как гонщик. Куда ему до изечки...

17:18

Джерри. Без Тома.

RedMack2 Аплодирую стоя!!! Всю гонку ржал))) Такого откровенного неприкрытого слива давно не видел))) =========== То есть, ты не веришь, что у Нико были проблемы с тормозами, так, что ли?

17:14

честный человечишко

Квят-то мужчина...

17:14

Женек10

То как Квят тыкал розовую морду в свой выхлоп, а потом уехал.... больше минуты отставание от лидера- ахахахахаха. Но недолобок сейчас прикажите и скажет, как щечкин героически уделал изечку))

17:13

никнейм1

квяту плюс. максику за суперстарт два плюса)))

17:09

RedMack2

Хэм тож всё понял - сразу поздравил росю с липовым чемпиёнством))))))))))))))

17:06

RedMack2

Аплодирую стоя!!! Всю гонку ржал))) Такого откровенного неприкрытого слива давно не видел))) Волчонок превзошел сам себя - тошнит аж от его рожи))) Всё настолько очевидно было в гонке, что я сам себе удивлялся, как точно я все предсказываю) Апофеоз этого фарса - ПЛАН Б!!!))))))))))))))))))))))))))))))))))) Чуть даже кобылам не слили))) Ох ёп, столько матов в мире нету)))))))))))) Радуют лишь баблосики, которые я на росю поставил за победу в чемпе. Остальное - тухляк полный(...

17:04

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ