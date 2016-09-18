Росберг выиграл "Гран-при Сингапура", Квят – девятый

Пилот "Мерседеса" Нико Росберг стал победителем "Гран-при Сингапура". Вторым стал австралийский гонщик "Ред Булла" Даниэль Риккьярдо, третьим – британец Льюис Хэмилтон из "Мерседеса". Благодаря этой победе Росберг обошел Хэмилтона в личном зачете.
Даниил Квят из "Торо Россо" финишировал девятым. Россиянин в третий раз набрал очки после перевода в итальянскую конюшню.
Сингапур (Сингапур)
Чемпионат мира
15-й этап
"Гран-при Сингапура"
1. Росберг (Германия, "Мерседес") – 1:55.48,950
2. Риккьярдо (Австралия, "Ред Булл") – отставание 0,488
3. Хэмилтон (Великобритания, "Мерседес") – 8,038
4. Райкконен (Финляндия, "Феррари") – 10,219
5. Феттель (Германия, "Феррари") – 27,694
6. Ферстаппен (Голландия, "Ред Булл") – 1.11,197
7. Алонсо (Испания, "Макларен") – 1.29,198
8. Перес (Мексика, "Форс Индия") – 1.51,062
9. КВЯТ (Россия, "Торо Россо") – 1.51,557
10. Магнуссен (Дания, "Рено") – 1.59,952
11. Гутьеррес (Мексика, "Хаас") – 1 круг
12. Масса (Бразилия, "Уильямс") – 1 круг
13. Наср (Бразилия, "Заубер") – 1 круг
14. Сайнс (Испания, "Торо Россо") – 1 круг
15. Палмер (Великобритания, "Рено") – 1 круг
16. Верляйн (Германия, "Манор") – 1 круг
17. Эрикссон (Швеция, "Заубер") – 1 круг
18. Окон (Франция, "Манор") – 2 круга
Не финишировали: Баттон (Великобритания, "Макларен"), Боттас (Финляндия, "Уильямс"), Хюлькенберг (Германия, "Форс Индия"), Грожан (Франция, "Хаас").
Личный зачет. 1. Росберг – 273. 2. Хэмилтон – 265. 3. Риккьярдо – 179. 4. Феттель – 153. 5. Райкконен – 148. 6. Ферстаппен – 129... 14. КВЯТ – 25.
Кубок конструкторов. 1. "Мерседес" – 538. 2. "Ред Булл" – 316. 3. "Феррари" – 301. 4. "Форс Индия" – 112. 5. "Уильямс" – 111. 6. "Макларен" – 54. 7. "Торо Россо" – 47. 8. "Хаас" – 28. 9 "Рено" – 7. 10. "Манор" – 1. 11. "Заубер" – 0.
zamzam85
Феттель мощно, Росберг отлично, Квят очень хорошо, Перез очень хорошо, Ферстаппен очень плохо. Как то так) Квят ехал лучше Ферстаппена отбил атаки и уехал на 3 секунды вот это главное впечатление от гонки, особенно лицо папаши Макса в это время ))))
17:33
Джерри. Без Тома.
Макс Ферстаппен: "Мы втайне мечтаем о победе в Сингапуре". (с) Макс Ферстаппен: "В квалификации что-то пошло не так". (с) Макс Ферстаппен: "И гонка не удалась. Ну и лошара же я."
17:33
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
все было хорошо, пока не началась какая-то хрень со стратегией...
17:32
никнейм1
колобок забухал с горя?
17:30
Джерри. Без Тома.
RedMack2 Да вот как-то не верю) Идиот наверное)))))))))))))))) Проблемы с тормозами у обоих вроде, ток вот рося продолжал топить в пол, а Хэм сбавил... ========== Если бы Хэм сбавил, то он бы не стоял на подиуме, это раз. Если бы у Роси не было проблем, он бы не приехал в 0.4 от Рика вместо 12 - это два. Или ты думаешь (хотя, ты думаешь, конечно), что такой нервный финиш и практически потеря победы были разыграны специально для Хэма, чтобы ему ночью спалось спокойнее?
17:30
Джерри. Без Тома.
Если и есть хоть какая-то вина Дани - то в эпизоде с Пересом. Но - минимальная, хотя, 8-ое место было бы лучше 9-ого. Всё равно провёл отличную гонку, особенно, первую её половину, когда Личинка пыталась, пыталась, пыталась его обогнать, да не Шмогла.
17:25
Митюня
RedMack2 Хэм тож всё понял - сразу поздравил росю с липовым чемпиёнством)))))))))))))) 17:06 /////// То есть когда Хэмильтон у Росберга выигрывает - это он выигрывает всегда честно. А когда Росберг выигрывает у Хэмильтона - то все куплено и подстроено? Ну да, ну да... Вы случайно в футболе за Спартак не болеете?
17:24
NicolasHomme
71 секунду отставания от Рика ... может максика инженеры разыграли и подсунули ему ТР, раскрашенную в цвета РБ? :) Хотя штаб РБ сыграл хорошо, поменяли тактику максику на более агрессивную и он отыграл пару мест. А у Квята была пассивная тактика от ТР, для слива мест. У них тоже получилось, несмотря на желание Квята приехать на 6-м месте.
17:20
RedMack2
Джерри. Без Тома. RedMack2 Аплодирую стоя!!! Всю гонку ржал))) Такого откровенного неприкрытого слива давно не видел))) =========== То есть, ты не веришь, что у Нико были проблемы с тормозами, так, что ли?_________________________Да вот как-то не верю) Идиот наверное)))))))))))))))) Проблемы с тормозами у обоих вроде, ток вот рося продолжал топить в пол, а Хэм сбавил...
17:20
dim777.
Женек10 То как Квят тыкал розовую морду в свой выхлоп, а потом уехал.... больше минуты отставание от лидера- ахахахахаха. Но недолобок сейчас прикажите и скажет, как щечкин героически уделал изечку)) 17:13 _________________ А вот и нет. Его слова вчера. ____________________ КолобокКолобков ой,ну конечно же Макс полный ноль,как гонщик. Куда ему до изечки...
17:18
Джерри. Без Тома.
RedMack2 Аплодирую стоя!!! Всю гонку ржал))) Такого откровенного неприкрытого слива давно не видел))) =========== То есть, ты не веришь, что у Нико были проблемы с тормозами, так, что ли?
17:14
честный человечишко
Квят-то мужчина...
17:14
Женек10
То как Квят тыкал розовую морду в свой выхлоп, а потом уехал.... больше минуты отставание от лидера- ахахахахаха. Но недолобок сейчас прикажите и скажет, как щечкин героически уделал изечку))
17:13
никнейм1
квяту плюс. максику за суперстарт два плюса)))
17:09
RedMack2
Хэм тож всё понял - сразу поздравил росю с липовым чемпиёнством))))))))))))))
17:06
RedMack2
Аплодирую стоя!!! Всю гонку ржал))) Такого откровенного неприкрытого слива давно не видел))) Волчонок превзошел сам себя - тошнит аж от его рожи))) Всё настолько очевидно было в гонке, что я сам себе удивлялся, как точно я все предсказываю) Апофеоз этого фарса - ПЛАН Б!!!))))))))))))))))))))))))))))))))))) Чуть даже кобылам не слили))) Ох ёп, столько матов в мире нету)))))))))))) Радуют лишь баблосики, которые я на росю поставил за победу в чемпе. Остальное - тухляк полный(...
17:04