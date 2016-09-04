Пилот "Мерседеса" Нико Росберг стал победителем "Гран-при Италии". Вторым стал еще один гонщик немецкой конюшни - Льюис Хэмилтон, третьим и четвертым – Себастьян Феттель и Кими Райкконен из "Феррари".

Российский пилот Даниил Квят из "Торо Россо" сошел из-за технических проблем.

Монца (Италия)

Чемпионат мира

14-й этап

"Гран-при Италии"

1. Росберг (Германия, "Мерседес") – 1:17.28,089

2. Хэмилтон (Великобритания, "Мерседес") – отставание 15,070

3. Феттель (Германия, "Феррари") – 20,990

4. Райкконен (Финляндия, "Феррари") – 27,561

5. Риккьярдо (Австралия, "Ред Булл") – 45,295

6. Боттас (Финляндия, "Уильямс") – 51,015

7. Ферстаппен (Голландия, "Ред Булл") – 54,236

8. Перес (Мексика, "Форс Индия") – 64,954

9. Масса (Бразилия, "Уильямс") – 65,617

10. Хюлькенберг (Германия, "Форс Индия") – 78,656

11. Грожан (Франция, "Хаас") – 1 круг

12. Баттон (Великобритания, "Макларен") - 1 круг

13. Гутьеррес (Мексика, "Хаас") - 1 круг

14. Алонсо (Испания, "Макларен") - 1 круг

15. Сайнс (Испания, "Торо Россо") - 1 круг

16. Эрикссон (Швеция, "Заубер") - 1 круг

17. Магнуссен (Дания, "Рено") - 1 круг

18. Окон (Франция, "Манор") – 2 круга

Не финишировали: КВЯТ (Россия, "Торо Россо"), Верляйн (Германия, "Манор"), Палмер (Великобритания, "Рено"), Наср (Бразилия, "Заубер")

Личный зачет. 1. Хэмилтон – 250. 2. Росберг – 248. 3. Риккьярдо – 161. 4. Феттель – 143. 5. Райкконен – 136. 6. Ферстаппен – 121... 14. КВЯТ – 23.

Кубок конструкторов. 1. "Мерседес" – 498. 2. "Ред Булл" – 290. 3. "Феррари" – 279. 4. "Уильямс" – 111. 5. "Форс Индия" – 108. 6. "Макларен" – 48. 7. "Торо Россо" – 45. 8. "Хаас" – 28. 9 "Рено" – 6. 10. "Манор" – 1. 11. "Заубер" – 0.