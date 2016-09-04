Пилот "Мерседеса" Нико Росберг стал победителем "Гран-при Италии". Вторым стал еще один гонщик немецкой конюшни - Льюис Хэмилтон, третьим и четвертым – Себастьян Феттель и Кими Райкконен из "Феррари".
Российский пилот Даниил Квят из "Торо Россо" сошел из-за технических проблем.
Монца (Италия)
Чемпионат мира
14-й этап
"Гран-при Италии"
1. Росберг (Германия, "Мерседес") – 1:17.28,089
2. Хэмилтон (Великобритания, "Мерседес") – отставание 15,070
3. Феттель (Германия, "Феррари") – 20,990
4. Райкконен (Финляндия, "Феррари") – 27,561
5. Риккьярдо (Австралия, "Ред Булл") – 45,295
6. Боттас (Финляндия, "Уильямс") – 51,015
7. Ферстаппен (Голландия, "Ред Булл") – 54,236
8. Перес (Мексика, "Форс Индия") – 64,954
9. Масса (Бразилия, "Уильямс") – 65,617
10. Хюлькенберг (Германия, "Форс Индия") – 78,656
11. Грожан (Франция, "Хаас") – 1 круг
12. Баттон (Великобритания, "Макларен") - 1 круг
13. Гутьеррес (Мексика, "Хаас") - 1 круг
14. Алонсо (Испания, "Макларен") - 1 круг
15. Сайнс (Испания, "Торо Россо") - 1 круг
16. Эрикссон (Швеция, "Заубер") - 1 круг
17. Магнуссен (Дания, "Рено") - 1 круг
18. Окон (Франция, "Манор") – 2 круга
Не финишировали: КВЯТ (Россия, "Торо Россо"), Верляйн (Германия, "Манор"), Палмер (Великобритания, "Рено"), Наср (Бразилия, "Заубер")
Личный зачет. 1. Хэмилтон – 250. 2. Росберг – 248. 3. Риккьярдо – 161. 4. Феттель – 143. 5. Райкконен – 136. 6. Ферстаппен – 121... 14. КВЯТ – 23.
Кубок конструкторов. 1. "Мерседес" – 498. 2. "Ред Булл" – 290. 3. "Феррари" – 279. 4. "Уильямс" – 111. 5. "Форс Индия" – 108. 6. "Макларен" – 48. 7. "Торо Россо" – 45. 8. "Хаас" – 28. 9 "Рено" – 6. 10. "Манор" – 1. 11. "Заубер" – 0.
Zigo
Джерри. Без Тома. тем хуже по-моему для ТР
17:53
Джерри. Без Тома.
Я, конечно, трепачу Марко мало верю, но... Что по гонке. Росберг - молодец, но в титул не верю. Феррари - идиоты, сказать больше нечего. Сколько можно плясать на одних и тех же граблях, я даже и не знаю. Ферстаппен - убожество. Две гонки подряд проваливает старт и теряет фиг знает сколько позиций. Позиции возвращает лишь за счёт прекрасной машины. ТР уныла сама по себе, но и Даня заколебал уже превышать скорость на питлейне.(((
17:53
Джерри. Без Тома.
Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко категорически опроверг информацию, что уже на Гран-при Сингапура лидер GP2 Пьер Гасли может заменить Даниила Квята в составе «Торо Россо». Подобные слухи появились с подачи самого француза, заявившего испанскому телевидению, что представители «Ред Булл» анонсировали ему участие в сингапурском Гран-при. «Это абсолютная чушь. У Даниила будет шанс восстановиться. Мы не будем принимать никаких решений по пилотам на 2017 год до середины октября. Сейчас позвоню Гасли», — заявил Марко в интервью Sky Sports.
17:46
иго
Никак не могу понять, где колобков видит связь между квятом и патриотизмом. колобков объяснишь?
17:24
КолобокКолобков
иго___последний пук от одного из главных зомбо-патриотов))) Бесполезно стараться испортить мне сегодня настроение))) Даешь Гасли!!! Очередная жертва руссофанато))))
17:18
CCTV81
В последней своей гонке в Ф-1 Квят в энный раз превысил скорость на пит-лейне, что вошло у него в традицию. По гонке, скукота, Феррари - нуль импровизации, хоть бы как-то тактику поменяли, видя, что Хэм старт провалил. Ферстаппен старт проспал аналогично, но всех кого мог, обогнал в одну калитку. Было бы слегка больше кругов и Боттаса бы достал. 2 гонщика заявили о завершении карьеры в Ф-1 (Квята в расчет не берем, он ничего не заявлял)). Один , Дженс, провел боевую гонку с большим количеством обгонов, ну а другой - Масса, проплывший, как сами знаете что, по течению все 53 круга.
17:18
иго
Занятно слышать от колобкова, что главный итог гран-при это квят. Ты наверно всю гонку за ним следил. Уже четыре месяца никому аутсайдер квят не интересен, кроме тебя. Ты же едва ли не в каждом посте посвящаешь огромную простыню квяту. Думаю даже когда квят наконец свалит, ты будешь про него писать еще долго. Ты же петрова до сих пор вспоминаешь. Никак ему простить не можешь, что не пустил алонсо. А гонщиком дня, как обычно, признают ферстаппена.
17:12
ЮКИ
сейас,где виновных будет искать этот неудачник даня клят!?bye-bye,children!
17:11
Zigo
Для меня загадка просто,почему гонщики частенько валят старт,это действительно так сложно даже таким мастерам как пилотам в ф1?
17:07
Zigo
Да согласен с тем что Феррари бокопорщики,я давно не люблю итальяшек,горячие и бестолковые они,лучше в этом плане немцев нет,порядок,класс,четкость))
17:04
КолобокКолобков
иго___ )))) аха-ха ))))) Реабилитировались???? Првалили гонку чернушки, который откатился на старте и всё из-за топроной тактики и не способности быстро среагировать на ситуацию. Это по вашему реабилитация????? Ну-ну...
17:00
КолобокКолобков
Феррари не перестает удивлять. Собственноручно сливать гонки- у них в крови. Почему не изменили тактику хотя-бы для одного из пилотов, после того как чернушка провалился на старте??? За каким нужен был лишний пит-стоп? В итоге на финише между чернушкой и фетилькой всего 5 секунд. Вот пусть скажет спасибо боссам Феррари за это. Главный итог этого гран-при в том, что у руводства ТР и РБ наконец-то лпнуло терпение и они выкинули из команды изечку. Думаю уже с Сингапура Сайнц вспомнит- каково это быть пилотом номер 2 . Не думаю, что Гасли будет так же жалок, как квятович. А вот сама ТР я уверен воспрянет. Я уже говорил, что квятовчи умеет вносить в команду обреченность. С его уходом думаю дышать в ТР станет легче. Вот Макларен как и ТР в Монце был обречен на баранку, но посмотрите какая там атмосфера!!! Фернандо по мне вообще сегодня пилот дня, не много,ни мало ))) Взял и применил таки свой план Б )))) Маки молодчики, главное не вешают нос. ТР надеюсь с низ будет брать пример, благо теперь ныть никто не будет и материться по радио. Ждём Изю Квятовича в кольцевых гонках на большой приз Тель-Авива ))))
16:58
иго
Ожидаемо. Феррари реабилитировались за Спа.
16:53
zamzam85
По гонке худшие это ТР в полном составе, не гонщики, а машина которая все больше превращается в хлам. Ферстапен позорный старт и гонка никакая. Хэм старт провалил. Лучшие обе Феррари второй шикарный старт подряд и Росберг уверенно.
16:48