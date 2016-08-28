Росберг выиграл "Гран-при Бельгии", Квят - 14-й

Пилот "Мерседеса" Нико Росберг выиграл "Гран-при Бельгии". Вторым стал Даниэль Риккьярдо из "Ред Булла". Трехкратный чемпион мира Льюис Хэмилтон из "Мерседеса" – третий. Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят стал 14-м.
Спа (Бельгия)
Чемпионат мира
13-й этап
"Гран-при Германии"
1. Росберг (Германия, "Мерседес") – 1:44.51,058
2. Риккьярдо (Австралия, "Ред Булл") – отставание 0.14,113
3. Хэмилтон (Великобритания, "Мерседес") - 0.27,634
4. Хюлькенберг (Германия, "Форс Индия") - 0.35,907
5. Перес (Мексика, "Форс Индия") - 0.40,660
6. Феттель (Германия, "Феррари") - 0.45,394
7. Алонсо (Испания, "Макларен") - 0.59,445
8. Боттас (Финляндия, "Уильямс") - 1.00,151
9. Райкконен (Финляндия, "Феррари") - 1.01,109
10. Масса (Бразилия, "Уильямс") - 1.05,873
11. Ферстаппен (Голландия, "Ред Булл") - 1.11,138
12. Гутьеррес (Мексика, "Хаас") - 1.13,877
13. Грожан (Франция, "Хаас") - 1.16,474
14. КВЯТ (Россия, "Торо Россо") - 1.27.097
15. Палмер (Великобритания, "Рено") - 1.33,165
16. Окон (Франция, "Манор") - 1 круг
17. Наср (Бразилия, "Заубер") - 1 круг
Не финишировали: Магнуссен (Дания, "Рено"), Эрикссон (Швеция, "Заубер"), Сайнс (Испания, "Торо Россо"), Баттон (Великобритания, "Макларен"), Верляйн (Германия, "Манор").
Личный зачет. 1. Хэмилтон – 232. 2. Росберг – 223. 3. Риккьярд – 151. 4. Феттель – 128. 5. Райкконен – 124. 6. Ферстаппен – 115... 14. КВЯТ – 23.
Кубок конструкторов. 1. "Мерседес" – 455. 2. "Ред Булл" – 274. 3. "Феррари" – 252. 4. "Форс Индия" – 103. 5. "Уильямс" – 101. 6. "Макларен" – 48. 7. "Торо Россо" – 45. 8. "Хаас" – 28. 9 "Рено" – 6. 10. "Манор" – 1. 11. "Заубер" – 0.
RedMack2
Джерри. Без Тома. На десять меньше, чем должен был. А Рося на 7 больше. А в конце сезона каждое очко будет на счету...
17:50
Джерри. Без Тома.
RedMack2 Какбэ повнимательнее, дэушка) Теоритически Хэму и могут поставить новую модификацию, но это автоматически повлечет за собой новый штраф.=============== А почему тебя так смущает штраф? Он сегодня разве мало очков набрал?
17:48
sdg3g
Ребят, броcить кyрить сейчас действительно легко, за 2 дня я излечился и чувствую себя намного здоровее, не теряй шанс изменить свою жизнь. Вот мой блог - http://vkk.me/nosmoke
17:46
Джерри. Без Тома.
Zigo Феттеля не наказали так как трудно доказать что он видел как Макс нырнул во внутрь трассы ============== Зато когда Квят в Сочи долбанул Тефтеля, который замедлился из-за Переса (чего Квят тоже не видел), вони-то было. По сути - один-в-один ситуация. Только Квяту - мега штраф и обструкции, а Тефтелю - ничего. Нет, я не оправдываю Квята, я просто рассуждаю о том, что все равны, но некоторые равнее.
17:44
NicolasHomme
КК "Что касается Макса- это просто феноменально! Он единственный, кто реально БОРЕТСЯ на трассе. Печально, что из 22 пилотов, сейчас лишь 1 такой..." --- Да уж, встретились бы на трассе два таких долбоклюя, так и разбились бы к чертям, и других покрошили. Максик неадекватен. Виноват ли папаша садист или ранний возраст, но он создает аварийные ситуации. Может и повзрослеет.
17:44
RedMack2
То Джерри. Без Тома. Какбэ повнимательнее, дэушка) Теоритически Хэму и могут поставить новую модификацию, но это автоматически повлечет за собой новый штраф.
17:43
Джерри. Без Тома.
RedMack2 Особенно "порадовала" вторая вьюшка, где он сказал, что скоро Росе поставят улучшенный по мощности двигатель, а Хэмми будет докатывать сезон на старой модификации)))))) =============== Я почему-то уверена, что в контракте Хэмми чётко прописано, что максимальная разница по качеству движков с партнёром по команде - не более 1-2 гонок.
17:38
RedMack2
Джерри. Без Тома. То есть лишний питстоп (минимум 20 секунд) по твоему это так - фигня? Про Вольфа я уже написал. Даже есть Хэмми из кожи вон вылезет, для Роси придумают приемлемый сценарий чемпионства. Будь уверена...
17:37
Zigo
Феттеля не наказали так как трудно доказать что он видел как Макс нырнул во внутрь трассы или как этот участок назвать,мне все равно,как не называй,поэтому если Феттель не видел Макса,то полагал что прижимая Кими тот отвернет и прижмется к повороту,а Феттель тем самым выйдет из поворота на 2 место,ведь по сути и Кими и Феттель проехали Макса,поэтому в этом эпизоде никто не виноват
17:35
samsam
И Колобок. Когда Макс станет чемпионом мира, тогда ты вдоволь поизгаляешься над своими недругами. Что ты сейчас переживаешь? Если ничего экстраординарного не произойдет - Макс Ферстаппен будет многократным чемпионом мира. У него есть все для этого.
17:34
dim777.
КолобокКолобков Ой, я смотрю тут много экспертов п стартам нарисовалось ))) Конечно так "проиграть" старт, это совсем не то же самое, что сделал главный герой дебилов изечка квятович в Венгрии. И ,кстати, что такое ** полезть внутрь вне трассы в первом повороте ** )))) ???? Это где существо женек10 нашло участок ВНЕ ТРАССЫ внутри первого поворота? По событиям гонки - реально не понято почему Феттель остался без наказания. _____________________________ Полностью согласен и очень сильно возмущён. Полный беспредел. Как думаешь - это мировой заговор против ЧЕМПИОНА максика или ОПЯТЬ РУКА КРЕМЛЯ?????? До-ко-ле терпеть нам с Колобком ??????7
17:33
samsam
Колобок, Феттель да, изгадил гонку Максу. Но, каким Феттель стартовал и каким Ферстаппен? Почему Макс в первом повороте уступал двум Феррари?Ферстаппен провалил старт. Отсюда и все его остальные проблемы. Если на старте ты даешь себя обогнать, то не стоит говорить о вине других. Нужно сначала свой старт проанализировать. Так, что Колобок, нынче про фееричность Макса нужно забыть. Ну и еще одно соображение. Уж кто больше других пострадал так это Райконен. Он больше всех потерял. И этот главный лузер сезона на сколько впереди Макса приехал? Мы гонку видели, теперь смотрим протокол. И ход гонки и протокол не очень коррелируются со словами Колобка. Я еще раз предлагаю соотносить свои представления и реальность. Колобок, я ведь тебе уже который раз пишу про это. Факты и итоги гонки против твоих рассуждений.
17:31
Джерри. Без Тома.
Да ладно, Колобок, не петушись, просто признай, что по сравнению с Дэном Макс сегодня был как... Кобаяши на фоне твоего любимого дяди Миши. Малолетке надо было стоп-энд-гоу выписать, секунд этак на 20, чтобы знал, куда не надо соваться, когда взрослые дядьки на красных машинах отношения выясняют после того, как кое-кто старт тупо проиграл. Ред Мак, если бы хотели реально слить, то он бы каждую гонку стартовал с питлейна под эгидой смены чего-нибудь очередного. Да и заминка на питстопе могла бы быть больше, по сути, они ничего не проиграли. Короче, нет чёрной кошки в чёрной комнате, вот сегодня её нет.
17:30
Крым наш!
Отливаются Ферстаппену несправедливость проявленная Рэд Буллом по отношению к Данилу. Эта бездарность ничего не выиграет в Формуле. А Даня уйдет из этого гнилого болота и будет побеждать!
17:30
Женек10
болобок, существо это то, что тебя воспитало. Ибо сложно поверить в то, что ты рос в семье людей. Доказывать что то про твоего толерантного розовощекого друга бессмысленно.
17:27
RedMack2
То Джерри. Без Тома. А чему меняться?) Я прочитал две последние вьюшки Вульфа; мне и до этого было всё понятно, ну а теперь тем более... Особенно "порадовала" вторая вьюшка, где он сказал, что скоро Росе поставят улучшенный по мощности двигатель, а Хэмми будет докатывать сезон на старой модификации))))))
17:25
Джерри. Без Тома.
Ничего не меняется в этом бренном мире. Ред Мак и Колобок в своём репертуаре.))) Оранжевая чума (спасибо Попову, замечательное выражение) мало того, что изгадила гонку обеим Феррари (а то они без него бы не разобрались в том повороте, ага), так ещё и без очков осталась. Кстати, почему Тефтель не пришёл и не поныл, у него же это обязательный номер программы на каждой гонке?
17:19
КолобокКолобков
Ой, я смотрю тут много экспертов п стартам нарисовалось ))) Конечно так "проиграть" старт, это совсем не то же самое, что сделал главный герой дебилов изечка квятович в Венгрии. И ,кстати, что такое ** полезть внутрь вне трассы в первом повороте ** )))) ???? Это где существо женек10 нашло участок ВНЕ ТРАССЫ внутри первого поворота? По событиям гонки - реально не понято почему Феттель остался без наказания. Того же Росберга в Австрии прижучили, хоть и таранил собственного партнера. Почему здесь не наказали тефтелину- не знаю. А Киими по прежнему главный лузер сезона. Так и не выиграл у Макса НИ ОДНУ очную схватку.
17:16
zamzam85
Отдельно печально Торо Россо выглядит, как можно было довести до прошлогодних моторов и без улучшений ? дальше будет только хуже после перерыва в 10 попасть нереально вообще. посмотрим еще в Монце, но похоже очков больше не будет
17:14
dim777.
Полный беспредел. Вот скажите, почему не дисквалифицировали обоих пилотов Феррари? Вообще, почему судьи не сдержали остальных пилотов, хотя бы на 5 минут, чтобы дать фору 40 кратному Чемпиону Вселенной максику?
17:07
CCTV81
РедМак в своём репертуаре, одно и тоже про заговор против "блэк брадера"). По гонке, Феррари - это нечто, один подрезал, другой боднул и до свидания борьба за подиум. Потом по ходу гонки даже толком и прорваться наверх не смогли. Тот же Перес, в отличии от Феттеля, на последнем отрезке куда быстрее с Массой и Алонсо разобрался. Главное, что запомнилось в итоге, так это лицо отца Массы , "импульсивно переживающего" за своего сына на трассе. Магнуссену - здоровья.
17:03
Женек10
значит полезть внутрь вне трассы в первом повороте это норма, вилять перед натуралом кими свой голландской ж..ой это норма. Что надо сделать розовой щеке. чтобы болобок сказал что его секс-символ накосячил?
17:03
Митюня
Главней лузер гонки - Ферстаппен. Так тормозить на старте - это еще надо умудриться. Да и потом всю гонку косячил. Лузер
16:59
zamzam85
КолобокКолобков гонку изгадил себе Макс 2 раза, первый раз слив старт обоим Феррари , второй раз тем что полез туда куда не должен был. а дальше не тянул
16:59
fireman32
Методы борьбы Ферстаппена ни к чему хорошему не приведут.Человек готов идти по трупам ради победы .
16:59
КолобокКолобков
RedMack2___ Спасибо скажи Феттелю....
16:57
КолобокКолобков
Пилоты Феррари , в особенности Феттель, изгадили Максу всю гонку. Как мы видели - Рикьярдо не может бороться за победу ((( Что касается Макса- это просто феноменально! Он единственный, кто реально БОРЕТСЯ на трассе. Печально, что из 22 пилотов, сейчас лишь 1 такой...
16:55
RedMack2
Эпичный мегаслив Хэма! Человеку, стартовавшему с последнего ряда, добавляют лишний пит-стоп, плюс заминка на втором!) Ну че сказать? Молодцы!!!))) PS. Отдельный респект Максику - стартовать с первого ряда и в итоге не попасть в очки - это умудриться надо!)))
16:53