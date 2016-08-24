Росберг в Бельгии опробует систему Halo

Пилот "Мерседеса" Нико Росберг протестирует систему защиты головы гонщика Halo. Эта система была разработана "Феррари" и планировалась к внедрению уже в следующем сезоне, но ФИА перенесла это на 2018 год. На болиде Росберга будет установлена эта защита в первых свободных заездах "Гран-при Бельгии", где он должен дать информацию о том, насколько комфортно ее использование, не мешает ли она обзору. Ранее ее протестировали Кими Райкконен, Себастьян Феттель и Пьер Гасли. Позже в текущем сезоне ее опробуют пилоты "Макларена".