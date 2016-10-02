Росберг увеличил отрыв от Хэмилтона в личном зачете до 23 очков

Пилот "Мерседеса" Нико Росберг упрочил свое лидерство в личном зачете чемпионата мира после "Гран-при Малайзии". Немцу пришлось прорываться после разворота на первом круге в результате столкновения с Себастьяном Феттелем. В итоге Росберг финишировал третьим, но его отрыв от партнера по команде Льюиса Хэмилтона в личном зачете вырос из-за схода британца в результате возгорания двигателя на 41-м круге, когда он лидировал в гонке. С восьми очков задел Росберга вырос до 23. При этом "Мерседес" упустил возможность досрочно завоевать Кубок конструкторов.
Положение пилотов в личном зачете после "Гран-при Малайзии"
1. Росберг (Германия, "Мерседес") – 288 очков
2. Хэмилтон (Великобритания, "Мерседес") – 265
3. Риккьярдо (Австралия, "Ред Булл") – 204
4. Райкконен (Финляндия, "Феррари") – 160
5. Феттель (Германия, "Феррари") – 153
6. Ферстаппен (Голландия, "Ред Булл") – 147
7. Боттас (Финляндия, "Уильямс") – 80
8. Перес (Мексика, "Форс Индия") – 74
9. Хюлькенберг (Германия, "Форс Индия") – 50
10. Алонсо (Испания, "Макларен") – 42
11. Масса (Бразилия, "Уильямс") – 41
12. Сайнс (Испания, "Торо Россо") – 30
13. Грожан (Франция, "Хаас") – 28
14. КВЯТ (Россия, "Торо Россо") – 25
15. Баттон (Великобритания, "Макларен") – 19
16. Магнуссен (Дания, "Рено") – 7
17. Палмер (Великобритания, "Рено") – 1
18. Верляйн (Германия, "Манор") – 1
19. Вандорн (Бельгия, "Макларен") – 1
20. Гутьеррес (Мексика, "Хаас") – 0
21. Эрикссон (Швеция, "Заубер") – 0
22. Наср (Бразилия, "Заубер") – 0
23. Харьянто (Индонезия, "Манор") – 0
24. Окон (Франция, "Манор") – 0
Кубок конструкторов
1. "Мерседес" – 553 очка
2. "Ред Булл" – 359
3. "Феррари" – 313
4. "Форс Индия" – 124
5. "Уильямс" – 121
6. "Макларен" – 62
7. "Торо Россо" – 47
8. "Хаас" – 28
9. "Рено" – 8
10. "Манор" – 1
11. "Заубер" – 0