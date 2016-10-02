Росберг увеличил отрыв от Хэмилтона в личном зачете до 23 очков

Пилот "Мерседеса" Нико Росберг упрочил свое лидерство в личном зачете чемпионата мира после "Гран-при Малайзии". Немцу пришлось прорываться после разворота на первом круге в результате столкновения с Себастьяном Феттелем. В итоге Росберг финишировал третьим, но его отрыв от партнера по команде Льюиса Хэмилтона в личном зачете вырос из-за схода британца в результате возгорания двигателя на 41-м круге, когда он лидировал в гонке. С восьми очков задел Росберга вырос до 23. При этом "Мерседес" упустил возможность досрочно завоевать Кубок конструкторов.

Положение пилотов в личном зачете после "Гран-при Малайзии"

1. Росберг (Германия, "Мерседес") – 288 очков

2. Хэмилтон (Великобритания, "Мерседес") – 265

3. Риккьярдо (Австралия, "Ред Булл") – 204

4. Райкконен (Финляндия, "Феррари") – 160

5. Феттель (Германия, "Феррари") – 153

6. Ферстаппен (Голландия, "Ред Булл") – 147

7. Боттас (Финляндия, "Уильямс") – 80

8. Перес (Мексика, "Форс Индия") – 74

9. Хюлькенберг (Германия, "Форс Индия") – 50

10. Алонсо (Испания, "Макларен") – 42

11. Масса (Бразилия, "Уильямс") – 41

12. Сайнс (Испания, "Торо Россо") – 30

13. Грожан (Франция, "Хаас") – 28

14. КВЯТ (Россия, "Торо Россо") – 25

15. Баттон (Великобритания, "Макларен") – 19

16. Магнуссен (Дания, "Рено") – 7

17. Палмер (Великобритания, "Рено") – 1

18. Верляйн (Германия, "Манор") – 1

19. Вандорн (Бельгия, "Макларен") – 1

20. Гутьеррес (Мексика, "Хаас") – 0

21. Эрикссон (Швеция, "Заубер") – 0

22. Наср (Бразилия, "Заубер") – 0

23. Харьянто (Индонезия, "Манор") – 0

24. Окон (Франция, "Манор") – 0

Кубок конструкторов

1. "Мерседес" – 553 очка

2. "Ред Булл" – 359

3. "Феррари" – 313

4. "Форс Индия" – 124

5. "Уильямс" – 121

6. "Макларен" – 62

7. "Торо Россо" – 47

8. "Хаас" – 28

9. "Рено" – 8

10. "Манор" – 1

11. "Заубер" – 0