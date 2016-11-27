Росберг стал чемпионом мира, несмотря на победу Хэмилтона в Абу-Даби

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон выиграл гонку "Гран-при Абу-Даби", но не смог опередить партнера по команде Нико Росберга в личном зачете чемпионата мира. Впервые в карьере титул завоевал Росберг, который в заключительной гонке финишировал вторым. Замкнул тройку Себастьян Феттель на "Феррари", а Макс Ферстаппен из "Ред Булла" стал четвертым.

Россиянин Даниил Квят из "Торо Россо" закончил гонку досрочно, сойдя с дистанции на 16-м круге из-за технических проблем.

Абу-Даби (ОАЭ)

Чемпионат мира

21-й этап

"Гран-при Абу-Даби"

1. Хэмилтон (Великобритания, "Мерседес") – 1:38.04,013

2. Росберг (Германия, "Мерседес") – отставание 0,439

3. Феттель (Германия, "Феррари") – 0,843

4. Ферстаппен (Голландия, "Ред Булл") – 1,685

5. Риккьярдо (Австралия, "Ред Булл") – 5,315

6. Райкконен (Финляндия, "Феррари") – 18,816

7. Хюлькенберг (Германия, "Форс Индия") – 50,114

8. Перес (Мексика, "Форс Индия") – 58,776

9. Масса (Бразилия, "Уильямс") – 59,436

10. Алонсо (Испания, "Макларен") – 59,896

11. Грожан (Франция, "Хаас") – 1.16,777

12. Гутьеррес (Великобритания, "Хаас") – 1.35,113

13. Окон (Франция, "Манор") – 1 круг

14. Верляйн (Германия, "Манор") – 1 круг

15. Эрикссон (Швеция, "Заубер") – 1 круг

16. Наср (Бразилия, "Заубер") – 1 круг

17. Палмер (Великобритания, "Рено") – 1 круг

Не финишировали: Сайнс (Испания, "Торо Россо"), КВЯТ (Россия, "Торо Россо"), Баттон (Великобритания, "Макларен"), Боттас (Финляндия, "Уильямс"), Магнуссен (Дания, "Рено").

Личный зачет. 1. Росберг (Германия, "Мерседес") – 385 очков. 2. Хэмилтон (Великобритания, "Мерседес") – 380. 3. Риккьярдо (Австралия, "Ред Булл") – 256. 4. Феттель (Германия, "Феррари") – 212. 5. Ферстаппен (Голландия, "Ред Булл") – 204. 6. Райкконен (Финляндия, "Феррари") – 186... 14. КВЯТ (Россия, "Торо Россо") – 25...

Кубок конструкторов. 1. "Мерседес" – 765 очков. 2. "Ред Булл" – 468. 3. "Феррари" – 398. 4. "Форс Индия" – 173. 5. "Уильямс" – 138. 6. "Макларен" – 76. 7. "Торо Россо" – 63...