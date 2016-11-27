Росберг стал чемпионом мира, несмотря на победу Хэмилтона в Абу-Даби

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон выиграл гонку "Гран-при Абу-Даби", но не смог опередить партнера по команде Нико Росберга в личном зачете чемпионата мира. Впервые в карьере титул завоевал Росберг, который в заключительной гонке финишировал вторым. Замкнул тройку Себастьян Феттель на "Феррари", а Макс Ферстаппен из "Ред Булла" стал четвертым.
Россиянин Даниил Квят из "Торо Россо" закончил гонку досрочно, сойдя с дистанции на 16-м круге из-за технических проблем.
Абу-Даби (ОАЭ)
Чемпионат мира
21-й этап
"Гран-при Абу-Даби"
1. Хэмилтон (Великобритания, "Мерседес") – 1:38.04,013
2. Росберг (Германия, "Мерседес") – отставание 0,439
3. Феттель (Германия, "Феррари") – 0,843
4. Ферстаппен (Голландия, "Ред Булл") – 1,685
5. Риккьярдо (Австралия, "Ред Булл") – 5,315
6. Райкконен (Финляндия, "Феррари") – 18,816
7. Хюлькенберг (Германия, "Форс Индия") – 50,114
8. Перес (Мексика, "Форс Индия") – 58,776
9. Масса (Бразилия, "Уильямс") – 59,436
10. Алонсо (Испания, "Макларен") – 59,896
11. Грожан (Франция, "Хаас") – 1.16,777
12. Гутьеррес (Великобритания, "Хаас") – 1.35,113
13. Окон (Франция, "Манор") – 1 круг
14. Верляйн (Германия, "Манор") – 1 круг
15. Эрикссон (Швеция, "Заубер") – 1 круг
16. Наср (Бразилия, "Заубер") – 1 круг
17. Палмер (Великобритания, "Рено") – 1 круг
Не финишировали: Сайнс (Испания, "Торо Россо"), КВЯТ (Россия, "Торо Россо"), Баттон (Великобритания, "Макларен"), Боттас (Финляндия, "Уильямс"), Магнуссен (Дания, "Рено").
Личный зачет. 1. Росберг (Германия, "Мерседес") – 385 очков. 2. Хэмилтон (Великобритания, "Мерседес") – 380. 3. Риккьярдо (Австралия, "Ред Булл") – 256. 4. Феттель (Германия, "Феррари") – 212. 5. Ферстаппен (Голландия, "Ред Булл") – 204. 6. Райкконен (Финляндия, "Феррари") – 186... 14. КВЯТ (Россия, "Торо Россо") – 25...
Кубок конструкторов. 1. "Мерседес" – 765 очков. 2. "Ред Булл" – 468. 3. "Феррари" – 398. 4. "Форс Индия" – 173. 5. "Уильямс" – 138. 6. "Макларен" – 76. 7. "Торо Россо" – 63...
TomCats
КолобокКолобков TomCats___ Любители биатлона-валите на другую ветку.._____Любители дебилов и наркоманов валите на их родину. Господи, как я надеюсь, что школяра когда нибудть отымеют или шары ему подрежут. Таких дебилов Ф1 еще не видела!
20:05
Ale}{andro
Все-таки хорошо, когда чемпионом становится гонщик, проведший 200+ ГП. А не как Феттель на 62 и тем более Хэмилтон на 35... И хотя я до конца не верил в то, что Росбергу дадут выиграть и чего-нибудь не произойдет. На последних кругах сложилась забавная ситуация. Росберг мог атаковать, но не делал этого, т.к. понимал, что в лучшем случае закончит гонку в стене, если поравняется с Льюисом. И все поведение последнего подтверждает мою догадку об этом. Хитрый план хитрого кочегара не удался. Почему то, он не стал делать этого заранее, я имею ввиду не стал оттормаживать Нико. Ведь, что Феттель получил суперсофт стало ясно раньше. Да, осудили бы его потом, но кого это волнует, если ты 4-х кратный чемпион мира. Идя на 3 месте Нико уже бы мог занервничать всерьез, а так слегка пощекотал нервы своим близким. Когда вышел поздравлять Кулдхард, я подумал, что все-таки организаторы такие Тролли... Один из лучших вторых пилотов всех времен народов, вечная тень летучего финна вышел поздравлять Нико Росберга... Очень смешно. Отца слабо было выпустить? Ведь не скоро такая ситуация может повториться. Грем Хилл не дожил до триумфа сына. Следущего случая придется ждать возможно до побед Мика Шумахера или не дай бог какого-нибудь Николя Проста, если тот раньше не состарится, чем придет в Ф1. Эксперименты с плохим Пике не удались.
20:03
TomCats
Джерри. Без Тома. TomCats сколько тянули черное дерево никому не снилось. ============ Хэм заслужил свои титулы в 2014 и 2015. В 2008 ему страшно, просто нереально повезло. Если бы повезло и в этот раз... Ну, я не знаю, пруха должна быть, но в меру.__________ Джерри, Хам никаким образом не заслужил свои титулы ни в 14 ни в 15, лично он, хотя нет заслужил, нытьём как девочка, чёрствые сердца Цётше и Тотошки дрогнули и ему отдали. 8-й год может и заслужил, после того как просрал 7-й, а это был супер Мак, как и сейчас супер Мерс. Тут много о чем можно разговаривать, но Хам из числа "золотой" молодёжи, которые "обязаны побеждать", не прилагая к этому никаких усилий. Недаром его называют самым унылым чемпионом.
20:01
Джерри. Без Тома.
Ах, да. Колобок, специально для тебя вопрос. Итог по очкам: Рик - 256, Макс - 204. Разница - 52 очка. Предположим, что 4 первые гонки Макс провёл бы за РБ, который на тот момент был так себе. (одно 3-е место за первые 4 гонки). Ты правда веришь, что Макс набрал бы эти 53 очка, чтобы в итоге обойти Дэна? За третье место дают 15 очков. 4 третьих места - это 60 очков. Чуть больше, чем надо. Ты реально веришь, что Масяня бы сподобилась на эти четыре подиума??? И кто после этого половичок в РБ?
19:55
КолобокКолобков
TomCats___ Любители биатлона-валите на другую ветку..._______________________Джерри. Без Тома._**Это Тефтель - свин с большой буквы, ехал по принципу "и сам не ам (гонку не выиграю), и другим не дам (вынесу-ка я Росберга напоследок)" ** Если-бы единственной целью тефтельки было вынести Росберга, то он легко бы это сделал. Отправились-бы оба на великакх в паддок, а чернушка стал-бы чемпионом. Но задача у тефтелины была опередить Макса за 4 место.
19:35
Джерри. Без Тома.
Интересно, куда подевался с сайта Чашка_чая? Он так неистово, помнится, болел за Нико. Мысленно передаю ему привет.
19:30
Джерри. Без Тома.
TomCats сколько тянули черное дерево никому не снилось. ============ Хэм заслужил свои титулы в 2014 и 2015. В 2008 ему страшно, просто нереально повезло. Если бы повезло и в этот раз... Ну, я не знаю, пруха должна быть, но в меру.
19:29
TomCats
КолобокКолобков Для начала- большой привет каналу Матч Арена.______Кролобок, я из за твоей дебильной Ф1 не посмотрел нормально старт биатлона!!! Надеюсь твоего школяра в следующем сезоне начнут показывать в записи и отрывками.
19:25
TomCats
staerswimmer23 Немец Феттель прикрыл другого немца Росберга, похоже расизмом попахивает____ ну расизм имел бы место если бы Тефтель прошел Бритни и отымел бы нашего черненького друга, желательно со сходом, а так.....
19:23
TomCats
Johny1655 Колобок, а что неправильно делал Хэм? Если бы не мотор Хэма в Малайзии, никогда не быть Росбергу чемпионом.____________Если бы моя бабушка была дедушкой, ну и т.д. сколько тянули черное дерево никому не снилось.
19:19
TomCats
Король умер! Да здравствует Король!!! Мои поздравления болельщикам Росберга. Написать можно было много, но он заслужил свой титул.
19:16
Джерри. Без Тома.
Прикол насчёт Арены тоже не поняла.(((
19:14
Джерри. Без Тома.
Ну, и поздравим Ред Мака с денежной компенсацией. )))
19:12
Джерри. Без Тома.
Колобок, а что такого страшного и ужасного делал Хэм на последних кругах? Он же за титул боролся, а значит, имел право на любую борьбу, которая в рамках правил. Это Тефтель - свин с большой буквы, ехал по принципу "и сам не ам (гонку не выиграю), и другим не дам (вынесу-ка я Росберга напоследок)" .
19:09
иго
EEEEEEEEEEEEEEEEEASY!!! Наконец-то! Я ждал этого три года! Росберг наконец-то выиграл чемпионат!
19:06
Джерри. Без Тома.
Чёрт, я так рада чемпионству Нико, что была готова разрыдаться вместе с ним.))) Последние круги - просто огонь, казалось, что ещё немного и всё, додавят Нико. Точнее, либо Тефтель вынесет его (было ощущение, что именно этого он и хотел), либо Сопляк подставит его под очередной высосанный из пальца штраф. Ну, или оба его пройдут, ибо гнали они, как дьяволы. Честно говоря, не верилось, что станет чемпионом. Но ура, справедливость восторжествовала. Наконец-то. А Хэм в этом году перетопчется, даже если (1-2% вероятности) его и слили малость.
19:05
Алый Дракон
staerswimmer23 Немец Феттель прикрыл другого немца Росберга, похоже расизмом попахивает 18:55... Чудило, не кури больше эту дрянь, что ты сейчас куришь, а тебя знатно прет )... По такой логике Ферстаппен тоже "специально" пропустил Феттеля - чтобы обезопасить Нико от своих же атак ))) Федь Ферст в момент атаки даже не сопротивлялся, хотя машина у него лучше, а сам он терпеть не может пропускать ) ...Рукалицо )))
18:59
staerswimmer23
Немец Феттель прикрыл другого немца Росберга, похоже расизмом попахивает
18:55
Алый Дракон
Да, кстати, соглашусь с КК - отсутствие трансляции на "Арене" стало очень неприятным сюрпризом. Даже в программу не смотрел - был уверен, что гонка будет, а там шняга какая-то... Тине - жирный "минус". Последняя гонка сезона, борьба за чемпионство, а в сетке нет гонки! Хотя, может, это ее хитрый план - чтобы люди смотрели "Матч" с его рекламой )...
18:31
Алый Дракон
Дааа, такой жаркой концовки в этом году еще не было!))... Хэм все таки прислушался к совету Хорнера, и притормозил Нико - только вот не учел он Себа ))) Мои поздравления Нико - заслужил, "Оскар" по совокупности заслуг! Рад и за Себа - что не пустил на подиум эту слащавую "радужную" мордочку )) Баттона жаль - не такая виделась последней его гонка... Один из самых интеллектуальных и умных (в пилотаже) гонщиков за все время, что я смотрю Ф-1 ! А ТУ его победу в Канаде я не забуду никогда!)) Лучшая гонка в современной истории Формулы-1! Масса же, наоборот, один из главных неудачников этой эпохи - навсегда запомнится как "чемпион 30 секунд".... Палмер после продления контракта совсем башню потерял - в Бразилии атака одного пилота "Торо Россо", в Абу-Даби другого ) Ухудшенная двойная копия Мальдонадо и Гутьерреса - крашер, не умеющий толком ездить ).... Да, кстати - "ТР" полное .овно... З. Ы. Очень красивая девушка у Дженса )))
18:28
fair
Johny1655, а колобок вечно чем то не доволен, только максиком радуется по поводу и без.
18:25
fair
18:24
Johny1655
Колобок, а что неправильно делал Хэм? Если бы не мотор Хэма в Малайзии, никогда не быть Росбергу чемпионом.
18:20
КолобокКолобков
Для начала- большой привет каналу Матч Арена. Вы-дятлы. По гонке- молодцы тефтель и Макс, которые показали хоть какую-то движуху. Что касается Росберга, то несмотря ни на что я рад его чемпионству, ибо то, что делал чернушка на последних двух кругах- просто ниже пояса. Надеюсь в следующем году у Мерса больше не будет самовозки. Ну и большой привет австралийскому половичку- очередное унижение в гонке от Макса. Но в этом тоже есть плюс- пусть готовится к следующему сезону. Порадуемся уже за Росберга в конце концов. И забудем...
18:08
dim777.
Хэмильтону, Росбергу, Феттелю -спасибо за концовку гонки. Росберга- мои поздравы с Чемпионством !!!!!!
17:58
spartakmoskva63
Спасибо,Масса.Спасибо,Баттон.Я вас никогда не забуду.Как и ВЕЛИКОГО МИХАЭЛЯ!!!!
17:53