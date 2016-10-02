13:11 | ФОРМУЛА-1

Росберг получил два штрафных балла за столкновение с Райкконеном

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Пилот "Мерседеса" Нико Росберг получил два штрафных балла к своей суперлицензии за столкновение с гонщиком "Феррари" Кими Райкконеном во время гонки на Сепанге. Общее количество штрафных баллов немца теперь составляет шесть. В случае, если Росберг наберет еще столько же, он будет вынужден пропустить одну гонку.

Помимо двух штрафных баллов действующий лидер личного зачета получил десятисекундный штраф, но это никак не сказалось на его финальной позиции.

Дополнительная информация

http://autosport.com.ru/f1/37008-rosberg-poluchil-dva-shtrafnyh-balla-za-incident-s-raykkonenom

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