Росберг показал лучшее время в третьей практике "Гран-при Сингапура", Квят - седьмой

Пилот "Мерседеса" Нико Росберг показал лучшее время в третьей практике "Гран-при Сингапура". Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят стал седьмым, опередив своего партнера по команде Карлоса Сайнса, ставшего девятым.
"Гран-при Сингапура"
Третья практика
1. Росберг (Германия, "Мерседес") – 1.44,352
2. Ферстаппен (Голландия, "Ред Булл") – отставание 0,059
3. Райкконен (Финляндия, "Феррари") – 0,508
4. Риккьярдо (Австралия, "Ред Булл") – 0,551
5. Феттель (Германия, "Феррари") – 0,752
6. Хюлькенберг (Германия, "Форс Индия") – 0,964
7. КВЯТ (Россия, "Торо Россо") – 1,151
8. Хэмилтон (Великобритания, "Мерседес") – 1,454
9. Сайнс (Испания, "Торо Россо") – 1,527
10. Боттас (Финляндия, "Уильямс") – 1,595
11. Перес (Мексика, "Форс Индия") – 1,760
12. Алонсо (Испания, "Макларен") – 1,812
13. Гутьеррес (Мексика, "Хаас") – 1,964
14. Масса (Бразилия, "Уильямс") – 2,177
15. Магнуссен (Дания, "Рено") – 2,764
16. Баттон (Великобритания, "Макларен") – 2,925
17. Наср (Бразилия, "Заубер") – 2,941
18. Грожан (Франция, "Хаас") – 3,059
19. Эрикссон (Швеция, "Заубер") – 3,604
20. Палмер (Великобритания, "Рено") – 4,377
21. Верляйн (Германия, "Манор") – 4,849
22. Окон (Франция, "Манор") – 5,213
NicolasHomme
А где Квятоненавистник? :) По факту Квят был на старой аэродинамике, а Сайнс на новой. Результат виден. Как же так можно разрабатывать, что гонщики перед гонкой только на 3-м гранпри сравнивают "новинки"? Это уровень ТР, дилетанты :)
15:13