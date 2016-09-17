14:18 | ФОРМУЛА-1

Росберг показал лучшее время в третьей практике "Гран-при Сингапура", Квят - седьмой

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Пилот "Мерседеса" Нико Росберг показал лучшее время в третьей практике "Гран-при Сингапура". Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят стал седьмым, опередив своего партнера по команде Карлоса Сайнса, ставшего девятым.

"Гран-при Сингапура"

Третья практика

1. Росберг (Германия, "Мерседес") – 1.44,352

2. Ферстаппен (Голландия, "Ред Булл") – отставание 0,059

3. Райкконен (Финляндия, "Феррари") – 0,508

4. Риккьярдо (Австралия, "Ред Булл") – 0,551

5. Феттель (Германия, "Феррари") – 0,752

6. Хюлькенберг (Германия, "Форс Индия") – 0,964

7. КВЯТ (Россия, "Торо Россо") – 1,151

8. Хэмилтон (Великобритания, "Мерседес") – 1,454

9. Сайнс (Испания, "Торо Россо") – 1,527

10. Боттас (Финляндия, "Уильямс") – 1,595

11. Перес (Мексика, "Форс Индия") – 1,760

12. Алонсо (Испания, "Макларен") – 1,812

13. Гутьеррес (Мексика, "Хаас") – 1,964

14. Масса (Бразилия, "Уильямс") – 2,177

15. Магнуссен (Дания, "Рено") – 2,764

16. Баттон (Великобритания, "Макларен") – 2,925

17. Наср (Бразилия, "Заубер") – 2,941

18. Грожан (Франция, "Хаас") – 3,059

19. Эрикссон (Швеция, "Заубер") – 3,604

20. Палмер (Великобритания, "Рено") – 4,377

21. Верляйн (Германия, "Манор") – 4,849

22. Окон (Франция, "Манор") – 5,213

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КОММЕНТАРИИ (1)
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NicolasHomme

А где Квятоненавистник? :) По факту Квят был на старой аэродинамике, а Сайнс на новой. Результат виден. Как же так можно разрабатывать, что гонщики перед гонкой только на 3-м гранпри сравнивают "новинки"? Это уровень ТР, дилетанты :)

15:13

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