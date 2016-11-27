Росберг опередил Хэмилтона на пять очков, Квят - 14-й в личном зачете

Пилот "Мерседеса" Нико Росберг впервые в карьере стал чемпионом мира. В заключительной гонке "Гран-при Абу-Даби" немец проиграл своему партнеру по команде Льюису Хэмилтону, однако сохранил лидерство в личном зачете. В итоге немец опередил британца на пять очков.

Отметим, что российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят в личном зачете стал 14-м с 25 очками в активе. Сезон он начинал в "Ред Булле", а в мае был переведен в итальянскую команду.

В Кубке конструкторов "Мерседес" досрочно обеспечил себе победу, "Ред Булл" стал вторым, а "Феррари" замкнула тройку.

Чемпионат мира

Личный зачет

1. Росберг (Германия, "Мерседес") – 385 очков

2. Хэмилтон (Великобритания, "Мерседес") – 380

3. Риккьярдо (Австралия, "Ред Булл") – 256

4. Феттель (Германия, "Феррари") – 212

5. Ферстаппен (Голландия, "Ред Булл") – 204

6. Райкконен (Финляндия, "Феррари") – 186

7. Перес (Мексика, "Форс Индия") – 101

8. Боттас (Финляндия, "Уильямс") – 85

9. Хюлькенберг (Германия, "Форс Индия") – 72

10. Алонсо (Испания, "Макларен") – 54

11. Масса (Бразилия, "Уильямс") – 53

12. Сайнс (Испания, "Торо Россо") – 46

13. Грожан (Франция, "Хаас") – 29

14. КВЯТ (Россия, "Торо Россо") – 25

15. Баттон (Великобритания, "Макларен") – 21

16. Магнуссен (Дания, "Рено") – 7

17. Наср (Бразилия, "Заубер") – 2

18. Палмер (Великобритания, "Рено") – 1

19. Верляйн (Германия, "Манор") – 1

20. Вандорн (Бельгия, "Макларен") – 1

21. Гутьеррес (Мексика, "Хаас") – 0

22. Эрикссон (Швеция, "Заубер") – 0

23. Окон (Франция, "Манор") – 0

24. Харьянто (Индонезия, "Манор") – 0

Кубок конструкторов

1. "Мерседес" – 765 очков

2. "Ред Булл" – 468

3. "Феррари" – 398

4. "Форс Индия" – 173

5. "Уильямс" – 138

6. "Макларен" – 76

7. "Торо Россо" – 63

8. "Хаас" – 29

9. "Рено" – 8

10. "Заубер" – 2

11. "Манор" – 1