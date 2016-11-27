Росберг опередил Хэмилтона на пять очков, Квят - 14-й в личном зачете

Пилот "Мерседеса" Нико Росберг впервые в карьере стал чемпионом мира. В заключительной гонке "Гран-при Абу-Даби" немец проиграл своему партнеру по команде Льюису Хэмилтону, однако сохранил лидерство в личном зачете. В итоге немец опередил британца на пять очков.
Отметим, что российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят в личном зачете стал 14-м с 25 очками в активе. Сезон он начинал в "Ред Булле", а в мае был переведен в итальянскую команду.
В Кубке конструкторов "Мерседес" досрочно обеспечил себе победу, "Ред Булл" стал вторым, а "Феррари" замкнула тройку.
Чемпионат мира
Личный зачет
1. Росберг (Германия, "Мерседес") – 385 очков
2. Хэмилтон (Великобритания, "Мерседес") – 380
3. Риккьярдо (Австралия, "Ред Булл") – 256
4. Феттель (Германия, "Феррари") – 212
5. Ферстаппен (Голландия, "Ред Булл") – 204
6. Райкконен (Финляндия, "Феррари") – 186
7. Перес (Мексика, "Форс Индия") – 101
8. Боттас (Финляндия, "Уильямс") – 85
9. Хюлькенберг (Германия, "Форс Индия") – 72
10. Алонсо (Испания, "Макларен") – 54
11. Масса (Бразилия, "Уильямс") – 53
12. Сайнс (Испания, "Торо Россо") – 46
13. Грожан (Франция, "Хаас") – 29
14. КВЯТ (Россия, "Торо Россо") – 25
15. Баттон (Великобритания, "Макларен") – 21
16. Магнуссен (Дания, "Рено") – 7
17. Наср (Бразилия, "Заубер") – 2
18. Палмер (Великобритания, "Рено") – 1
19. Верляйн (Германия, "Манор") – 1
20. Вандорн (Бельгия, "Макларен") – 1
21. Гутьеррес (Мексика, "Хаас") – 0
22. Эрикссон (Швеция, "Заубер") – 0
23. Окон (Франция, "Манор") – 0
24. Харьянто (Индонезия, "Манор") – 0
Кубок конструкторов
1. "Мерседес" – 765 очков
2. "Ред Булл" – 468
3. "Феррари" – 398
4. "Форс Индия" – 173
5. "Уильямс" – 138
6. "Макларен" – 76
7. "Торо Россо" – 63
8. "Хаас" – 29
9. "Рено" – 8
10. "Заубер" – 2
11. "Манор" – 1
ТолькоТоронто
ДАААААА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Мартышка - днищще ! Ник - чампиоооон !!!!! Поздравляю !
17:47